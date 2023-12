Guerre en Ukraine : Zelensky doit participer à une téléconférence des dirigeants du G7

L'ESSENTIEL

Un homme politique ukrainien prorusse a été retrouvé mort près de Moscou, ont indiqué les agences russes mercredi, une source au sein du secteur de la Défense ukrainienne revendiquant une opération de Kiev ayant mené à sa "liquidation". Le corps sans vie d'Illia Kyva a été retrouvé avec "une blessure à la tête" dans le district d'Odintsovo, situé près de Moscou, ont indiqué les agences de presse russes, citant les autorités locales. Les services de sécurité ukrainiens (SBU) l'ont tué "à l'aide d'armes légères", a indiqué à l'AFP une source ayant connaissance de leurs opérations.

Les informations à retenir : - Un politicien ukrainien prorusse retrouvé mort à Moscou, l'Ukraine revendique son assassinat - Un responsable local prorusse tué dans l'explosion d'une voiture dans l'est de l'Ukraine - Volodymyr Zelensky attendu à la réunion du G7, en téléconférence - Kiev rapporte une nouvelle attaque russe de drones dans la nuit de mardi à mercredi

Un responsable local prorusse tué dans l'explosion d'une voiture dans l'est de l'Ukraine

Un responsable local prorusse a été tué mercredi par l'explosion d'un "engin non identifié" placé dans une voiture à Lougansk, une ville occupée de l'est de l'Ukraine, a annoncé le Comité d'enquête russe dans un communiqué. Oleg Popov, ancien député local, est décédé à la "suite de la détonation d'un engin non identifié dans une voiture", a indiqué cette source, ajoutant que les circonstance sont "en train d'être établies", alors que des responsables de l'occupation russe sont régulièrement visés en Ukraine par des attaques.

Quatre membres des forces russes en Ukraine poursuivis par la justice américaine pour crimes de guerre

Quatre membres des forces russes en Ukraine sont inculpés aux États-Unis pour crimes de guerre sur un citoyen américain, ont annoncé mercredi les autorités judiciaires, soulignant qu'il s'agissait des premières poursuites lancées en vertu de la loi américaine sur les crimes de guerre de 1996.

"Le ministère de la Justice a engagé les toutes premières poursuites en vertu de la loi américaine sur les crimes de guerre contre quatre membres des forces militaires affiliées à la Russie pour des crimes odieux contre un citoyen américain", a déclaré le ministre de la Justice Merrick Garland lors d'une conférence de presse. Les faits présumés, notamment de torture et de traitement inhumain, se sont déroulés en avril 2022 dans le sud de l'Ukraine.

Nouvelle attaque nocturne russe avec 48 drones

L'Ukraine a annoncé mercredi avoir essuyé une nouvelle attaque nocturne de la Russie avec 48 drones Shahed de fabrication iranienne. "Au total 48 drones Shahed 136/131 ont été lancés", dont 41 ont été détruits par les défenses anti-aériennes, a indiqué l'armée de l'air ukrainienne sur la messagerie Telegram. La Russie lance quasiment toutes les nuits des attaques de drones et de missiles contre l'Ukraine.

Kiev accuse le Kremlin de chercher à terroriser la population civile ainsi et à détruire ses infrastructures énergétiques pour, comme l'hiver dernier, plonger la population dans le noir et le froid. Kiev a depuis renforcé ses systèmes de défense aérienne avec des armes occidentales qui permettent de détruire jusque-là la majorité des drones explosifs ou missiles envoyés par la Russie. A la même époque l'hiver dernier, des millions de personnes avaient déjà été privées de courant en pleine vague de froid, ce que l'Ukraine veut à tout prix éviter cette année.

Zelensky doit participer mercredi à une téléconférence des dirigeants du G7

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit participer au début d'une téléconférence entre les dirigeants des pays du G7 organisée plus tard ce mercredi, a déclaré le porte-parole du gouvernement japonais Hirokazu Matsuno. Volodymyr Zelensky avait annulé mardi de façon inattendue une intervention prévue en visioconférence devant le Congrès américain, où les négociations sont tendues au sujet de nouveaux fonds américains pour aider l'Ukraine en guerre contre la Russie.

Cette téléconférence se fera sous l'égide du Premier ministre nippon Fumio Kishida, a expliqué Hirokazu Matsuno, comme le Japon assure cette année la présidence tournante du G7. "M. Zelensky participera au début" de la réunion, a-t-il précisé. Ce sommet en ligne doit démarrer à 14h30 GMT, selon l'agenda quotidien de la Maison Blanche. À cette occasion les dirigeants du G7 vont "discuter de sujets importants pour la communauté internationale comme les situations en Ukraine et au Moyen-Orient" et échanger également sur l'intelligence artificielle (IA), a ajouté Hirokazu Matsuno.

Trois morts dans des frappes russes sur le sud de l'Ukraine, selon Kiev

Trois personnes ont été tuées par des tirs d'obus russes autour de Kherson, ville du sud de l'Ukraine qui subit depuis des mois des bombardements russes intenses, ont annoncé les autorités ukrainiennes mardi. Cette capitale régionale a été reprise par les forces ukrainiennes il y a un peu plus d'un an, mais elle est constamment bombardée par l'armée de Moscou positionnée à proximité, de l'autre côté du fleuve Dniepr.

"Dans la matinée, l'armée russe a bombardé sans relâche le centre-ville de Kherson. Les occupants ont tué deux personnes", a déclaré Oleksandre Prokoudine, chef de la région de Kherson. Il a également diffusé des images montrant un trottoir taché de sang et le corps flouté d'une des victimes.

Le chef de l'administration militaire de Kherson, Roman Mrotchko, a précisé plus tard que six personnes avaient été blessées, dont quatre soignants. Une femme a également été tuée dans son jardin à Bilozerka, à une quinzaine de kilomètres de Kherson, a indiqué plus tard le bureau du procureur général.

Kiev revendique des attaques contre des sites militaires russes en Crimée annexée

L'Ukraine a revendiqué mardi des attaques de drones contre des sites militaires russes dans la partie orientale de la Crimée, péninsule ukrainienne annexée par Moscou et qui sert de base arrière pour l'invasion russe. Des drones "ont touché plusieurs installations militaires importantes en Crimée" dont un système de radars près du village de Baguerové, dans la péninsule de Kertch (est de la Crimée), a affirmé à l'AFP une source dans le secteur de la défense ukrainienne ayant connaissance des opérations des services de sécurité (SBU).

La Crimée, annexée par la Russie en 2014, est régulièrement ciblée car elle est la base arrière de la flotte russe de la mer Noire et une voie d'approvisionnement clé pour les forces russes dans le Sud et l'Est de l'Ukraine.

Plus tôt dans la journée, le ministère russe de la Défense avait de son côté assuré avoir neutralisé des dizaines de drones ukrainiens au-dessus de la péninsule annexée de Crimée et de la mer d'Azov. Selon la source ukrainienne, l'attaque a également touché un site d'atterrissage pour hélicoptères, un autre système de radars, et un système de contrôle des missiles antiaériens situé sur la flèche d'Arabat, bande de sable en mer d'Azov qui relie la Crimée aux environs de la ville occupée de Genitchesk, dans la région ukrainienne de Kherson.

Le SBU et le GUR (services de renseignement militaire ukrainiens) ont aussi infligé des dégâts "considérables" à un terminal pétrolier maritime de Feodossia, qui "fournit du carburant aux troupes russes", d'après cette même source.