Guerre en Ukraine : la centrale de Zaporijjia était «au bord de l'accident nucléaire» dans la nuit

La centrale ukrainienne de Zaporijjia, aux mains des forces russes, s'est trouvée brièvement "au bord de l'accident nucléaire" dans la nuit de vendredi à samedi, à cause d'une coupure de courant temporaire, a affirmé l'opérateur ukrainien du nucléaire Energoatom. "La nuit dernière, une panne totale s'est produite à la centrale de Zaporijjia", et des générateurs ont dû être utilisés, a écrit Energoatom sur Telegram, précisant que le courant avait été rétabli quelques heures plus tard, vers 7 heures samedi.

Deux lignes électriques "coupées"

Deux lignes électriques qui alimentaient la centrale "ont été coupées", dont l'une a été "mise hors tension lors d'un raid aérien", a expliqué l'opérateur. L'alimentation a finalement pu être "rétablie", a-t-il ajouté. Mais cette coupure de courant est dangereuse pour le bon fonctionnement de la centrale, a indiqué Energoatom, et elle a été "au bord de l'accident nucléaire et de rayonnement". L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), a également affirmé dans un communiqué que la centrale avait été "temporairement privée d'électricité pendant la nuit", et qu'il s'agissait de la huitième coupure de courant de ce type depuis le début du conflit.

L'Agence a indiqué qu'elle "fournirait davantage d'informations quand elles seront disponibles". "Les forces d'occupation (russes) ne se soucient pas de la sécurité à la centrale nucléaire de Zaporijjia", a accusé le président d'Energoatom, Petro Kotine. "Ils continueront de créer des situations dangereuses, en faisant chanter le monde entier avec un accident nucléaire et de rayonnement", a-t-il conclu.