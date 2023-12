Ukraine : six enfants ukrainiens rapatriés de Russie dans le cadre d'une médiation qatarie

Six enfants ukrainiens emmenés par la Russie après l'invasion de l'Ukraine vont être réunis avec leurs familles grâce à une médiation du Qatar, ont annoncé mardi les autorités de ce pays. Moscou est accusée d'avoir déplacé des milliers d'enfants des territoires ukrainiens occupés depuis février 2022. Ce groupe d'enfants, âgés de 8 à 15 ans, est le deuxième à être rapatrié dans le cadre d'un accord négocié entre les deux pays par l'intermédiaire du Qatar, et qui avait permis de ramener quatre mineurs en octobre dernier.

"Les deux parties ont pleinement coopéré"

Doha "continue de jouer un rôle de médiateur entre les gouvernements ukrainien et russe, facilitant le regroupement de six autres enfants ukrainiens avec leurs familles, à temps pour les fêtes de fin d'année", s'est félicité Lolwah Al-Khater, la ministre d'État qatarie chargée de la coopération internationale. "Les deux parties ont pleinement coopéré et se sont engagées de bonne foi tout au long du processus", a-t-elle ajouté.

Les enfants ont été réunis à l'ambassade du Qatar à Moscou d'où ils partiront vers Kiev, en passant par Minsk. Ils seront accompagnés par des diplomates qataris jusqu'à la frontière ukrainienne, selon les autorités. L'un d'entre eux est un garçon de 11 ans dont la mère, une soldate ukrainienne, est toujours détenue en Russie. Il sera pris en charge à Kiev par sa tante. Un autre, âgé de huit ans, vivait depuis mars 2022 avec sa grand-mère à Kremennaya, dans l'est de l'Ukraine. Il a retrouvé sa mère dans la ville de Louhansk, occupée par les Russes, avant de partir à Moscou, puis Kiev.

20.000 enfants ukrainiens "déportés" ?

L'Ukraine accuse la Russie d'avoir organisé la "déportation" de près de 20.000 enfants ukrainiens vers son territoire, ce qui a poussé la Cour pénale internationale (CPI) à émettre un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine pour crime de guerre. Ces accusations sont rejetées par le Kremlin, qui assure vouloir protéger ces enfants des combats.

Selon Lolwah Al-Khater, la médiation qatarie répond "à des demandes de la Russie et de l'Ukraine pour identifier et explorer des domaines potentiels de coopération, avec l'objectif d'établir les bases de la confiance entre les deux parties". Le Qatar a été au centre de négociations très médiatisées ces derniers mois. Il a notamment joué le rôle de médiateur entre Israël et le Hamas sur un accord de trêve et de libération d'otages à Gaza, qui a expiré vendredi.