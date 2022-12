Guerre en Ukraine : Poutine assure que la Russie «n'a pas intérêt» à absorber le Bélarus

L'ESSENTIEL

Vladimir Poutine a assuré lundi que la Russie n'allait pas absorber le Bélarus, tout en prônant un renforcement des liens militaires avec ce pays allié, à l'issue des pourparlers avec le président Alexandre Loukachenko. Peu après une attaque de drones sur Kiev, Vladimir Poutine a assuré que la Russie n'avait "pas intérêt à absorber qui que ce soit. Cela n'a pas de sens tout simplement". Une déclaration que le département d'Etat américain a qualifié de "comble de l'ironie venant d'un dirigeant qui cherche au moment présent - exactement maintenant - à absorber violemment son autre voisin immédiat pacifique".

Vladimir Poutine a assuré lundi que la Russie n'allait pas absorber le Bélarus, tout en prônant un renforcement des liens militaires avec ce pays allié, à l'issue des pourparlers avec le président Alexandre Loukachenko. L'Ukraine a subi un nouvel assaut de drones envoyés par la Russie dans la nuit de dimanche à lundi, privant d'électricité des milliers d'Ukrainiens. Les autorités ukrainiennes disent redouter dans les premiers mois de 2023 l'éventualité d'une offensive russe sur Kiev qui serait déclenchée à partir du territoire bélarusse, répétant le scénario du début de l'invasion, le 24 février.

L'Ukraine va suivre les préconisations du FMI aux termes d'un programme de surveillance économique avec l'institution, qui pourrait ouvrir la voie à des aides alors que le pays a besoin de plus de 40 milliards de dollars, a indiqué le FMI lundi.

Le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price faisait ici allusion à l'Ukraine, qui a subi un nouvel assaut de drones envoyés par la Russie dans la nuit de dimanche à lundi, privant d'électricité des milliers d'Ukrainiens. Lors d'une conférence de presse avec son homologue bélarusse à Minsk, Vladimir Poutine a toutefois annoncé un accord, obtenu par les deux dirigeants lors de ces pourparlers "substantiels", pour renforcer leur coopération dans "tous les domaines", notamment dans le secteur de la défense.

Il s'agit des "mesures communes pour assurer la sécurité" des deux pays, des "livraisons mutuelles d'armes", ainsi que de la fabrication commune des armements, a précisé Vladimir Poutine. La Russie va également continuer de former des militaires bélarusses pour piloter des avions bélarusses de conception soviétique, capables de porter des bombes nucléaires, selon la même source.

"Est-ce que nous sommes capables de protéger tous seuls notre indépendance, sans la Russie? Non!", a lancé pour sa part le président bélarusse. "La Russie peut se passer de nous, et nous ne pouvons pas nous passer d'elle", a-t-il encore fait valoir. "Et si quelqu'un pense qu'il pourrait nous séparer aujourd'hui, enfoncer un coin entre nous, ils n'y réussiront pas", a ajouté Alexandre Loukachenko. Ned Price a également estimé avoir vu "le régime Loukachenko essentiellement céder sa souveraineté, céder son indépendance, à la Russie", selon un communiqué.

L'armée russe va prendre part à des manœuvres "tactiques" au Bélarus

Le sommet entre les chefs d'Etat russe et bélarusse intervient à un moment où les autorités ukrainiennes disent redouter dans les premiers mois de 2023 l'éventualité d'une offensive russe sur Kiev qui serait déclenchée à partir du territoire bélarusse, répétant le scénario du début de l'invasion, le 24 février.

Ajoutant aux inquiétudes, l'armée russe a déclaré lundi qu'elle allait prendre part à des manœuvres "tactiques" au Bélarus, après l'annonce en octobre de la formation d'une force commune de plusieurs milliers d'hommes. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a toutefois démenti que Vladimir Poutine soit allé au Bélarus pour convaincre Minsk de directement participer au conflit en Ukraine, qualifiant ces allégations de "stupides" et "sans fondement".

Kiev a subi dans la nuit de dimanche à lundi un nouvel assaut massif de drones envoyés par la Russie. Selon les autorités locales, 23 de ces engins ont été aperçus dans le ciel de la capitale, dont 18 ont été neutralisés par la défense antiaérienne.

Les autorités locales ont signalé que "plusieurs infrastructures et maisons" avaient été "endommagées" et au moins trois personnes blessées. Selon l'opérateur national Ukrenergo, le courant a été coupé à Kiev et dans 10 régions face à une situation "difficile" sur le réseau après ces frappes.

Pas d'eau, pas d'électricité

"J'ai d'abord entendu une sirène d'alerte antiaérienne hurler dans la rue. Pour la première fois, ça m'a fait peur", a témoigné auprès de l'AFP Natalia Dobrovolska, 68 ans, qui habite dans un quartier de l'ouest de Kiev. Igor, 35 ans, qui vit dans le nord-ouest de la capitale, a lui aussi été réveillé en sursaut : "Maintenant, nous n'avons presque pas de réseau mobile, pas d'électricité et pas d'eau", raconte-t-il.

Mais des responsables de Kiev ont illuminé un sapin dans le centre-ville, assurant qu'ils ne laisseraient pas la Russie "voler" ce Noël aux enfants ukrainiens. De son côté, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a assuré que Moscou avait reçu "un nouveau lot" de 250 drones de la part de l'Iran. Il a réclamé à l'occasion d'un sommet européen à Riga des batteries de missiles norvégiennes NASAMS, des chars allemands Leopard, des systèmes d'artillerie suédois Archer et des canons français Caesar.

Moscou a pour sa part assuré avoir abattu quatre missiles antiradar de fabrication américaine HARM au-dessus de la région russe de Belgorod, à la frontière, une zone régulièrement visée par les forces ukrainiennes. La Russie a aussi fait savoir que plusieurs de ses navires de guerre participeraient dès cette semaine à des manœuvres avec la marine chinoise, sur fond d'efforts de Moscou et de Pékin en vue de consolider leurs liens face aux Occidentaux.

Le déplacement de Vladimir Poutine au Bélarus est son premier dans ce pays en trois ans. M. Loukachenko va quant à lui régulièrement en Russie, notamment pour faire avancer le projet d'une union plus poussée entre les deux Etats. Cette rencontre intervient aussi à un moment où l'armée ukrainienne surveille tout particulièrement la frontière bélarusse, de peur d'une possible attaque sur la capitale début 2023. Si les troupes de Minsk ne prennent pas directement part à la guerre de Moscou, l'armée russe se sert du territoire bélarusse pour bombarder l'Ukraine voisine, selon Kiev. Le ministère russe de la Défense a diffusé lundi des images de manœuvres au Bélarus sur lesquelles on voit des soldats avec des chars et s'exerçant à tirer à l'artillerie dans un paysage recouvert de neige.

L'Ukraine ouvre la voie à une aide du FMI

Du côté économique, l'Ukraine va suivre les préconisations du FMI aux termes d'un programme de surveillance économique avec l'institution, qui pourrait ouvrir la voie à des aides alors que le pays a besoin de plus de 40 milliards de dollars, a indiqué le FMI lundi. Le Conseil d'administration du Fonds monétaire international a examiné le programme de surveillance (PMB) de l'Ukraine "visant à maintenir la stabilité financière et à catalyser le financement des donateurs", a indiqué le Fonds dans un communiqué lundi.

Les autorités ukrainiennes se sont engagées à des réformes concernant notamment la collecte des impôts, le marché de la dette intérieure, la transparence, l'indépendance de la banque centrale. Elles ont quatre mois pour prouver leur avancement, indique le Fonds.

Ce cadre de mesures surveillé par le FMI "vise à ouvrir la voie à des financements", a indiqué Gavin Gray, chef de mission en Ukraine pour le FMI, qui peuvent "venir de nombreuses sources". Les besoins du budget et de fonctionnement de l'Ukraine sont estimés entre 40 et 57 milliards de dollars pour 2023, a précisé le responsable.

Faire face aux tensions de début 2023

Parvenir à suivre les préconisations du FMI vise à "donner confiance aux donateurs" alors que le pays a besoin de "dons et de financements concessionnels", a-t-il ajouté. "Un soutien financier extérieur important et prévisible sera essentiel au succès de la stratégie des autorités" ukrainiennes" et des décaissements rapides contribueraient à faire face aux tensions dès le début de 2023", a affirmé Gita Gopinath, directrice générale adjointe du FMI, dans le communiqué.

L'institution elle-même se dit ouverte, après "une mise en œuvre solide" du programme de surveillance PMB, "à un éventuel programme à part entière soutenu par le FMI". "Il est trop tôt" pour indiquer quel montant ce programme du FMI pourrait atteindre, a indiqué Gavin Gray. Jusqu'ici depuis le début de la guerre en Ukraine et l'invasion de la Russie en février 2022, le FMI a fourni une aide d'urgence de 2,7 milliards de dollars à Kiev. La Commission européenne vient, elle, de proposer une aide de 18 milliards d'euros en 2023 sous forme de prêts.