Guerre en Ukraine : 2 journalistes blessés, un disparu après des frappes russes sur un hôtel

Deux journalistes ont été blessés et un troisième a disparu sous les décombres après une frappe russe contre un hôtel de Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, dans la nuit de samedi à dimanche, ont annoncé les autorités régionales. "Un hôtel a été pris pour cible dans la ville. Deux personnes sont actuellement blessées et une personne se trouve sous les décombres", a écrit sur Telegram le chef de la région de Donetsk, Vadym Filachkine.

Une opération de sauvetage en cours

"Les trois victimes sont des journalistes, citoyens d'Ukraine, des États-Unis et du Royaume-Uni", a-t-il ajouté, sans préciser lesquels sont les blessés ni lequel est le disparu. L'attaque, qui a endommagé l'hôtel et un bâtiment voisin, a eu lieu "au milieu de la nuit", a poursuivi Filachkine. "La police et les secouristes travaillent sur les lieux. Les décombres sont en train d'être déblayés et les opérations de sauvetage sont en cours", a-t-il ajouté.

Dernière grande ville du Donbass sous contrôle ukrainien, Kramatorsk est située à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de la ligne de front. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en février 2022, cette ville qui comptait environ 150.000 habitants avant la guerre a fait l'objet d'attaques répétées de la part des forces russes. En avril 2022, la gare de Kramatorsk avait été la cible d'un bombardement qui avait fait plus de 60 morts.