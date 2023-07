Grèce : des centaines de pompiers continuent l'«énorme bataille» contre les incendies

Des centaines de pompiers mènent mercredi pour le troisième jour consécutif "une énorme bataille" contre des incendies de forêt à l'ouest d'Athènes et sur l'île touristique grecque de Rhodes sans menacer toutefois les zones d'habitation, ont annoncé les autorités. "Les hommes et les femmes de la Protection civile (...) mènent une énorme bataille contre les flammes", a affirmé le ministre de la Crise climatique et de la Protection civile, Vassilis Kikilias, sur la chaîne privée ANT1.

Une nouvelle vague de canicule devrait toucher la Grèce

Ces efforts menés nuit et jour "pour la troisième journée consécutive" interviennent alors que "les conditions météorologiques sont difficiles" en raison des vents forts pouvant atteindre jusqu'à 60 kilomètres par heure qui soufflent sur une partie du pays, a-t-il ajouté.

Alors qu'une nouvelle vague de canicule devrait toucher la Grèce à partir de jeudi, le ministre a également appelé la population à la plus grande vigilance. "Je demande à chacun de soutenir les efforts" des pompiers en se montrant "très prudent", a-t-il déclaré. Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis doit se rendre en fin de matinée au Centre de coordination des opérations de défense civile afin de faire le point sur les moyens déployés pour lutter contre ces feux de forêt qui n'ont fait jusqu'ici aucune victime.

Le feu se déplace vers la région autour de l'isthme de Corinthe

120 sapeurs-pompiers, aidés par quatre canadairs et trois hélicoptères, luttent toujours contre les flammes dans la région autour de la station balnéaire de Loutraki, à environ 80 km de la capitale grecque, où un incendie s'est déclaré lundi après-midi. Le feu se déplace vers la région autour de l'isthme de Corinthe, selon l'agence de presse grecque ANA. Mais les pompiers sont parvenus à maintenir le feu à une distance sûre des raffineries de la zone industrielle maritime à l'ouest d'Athènes.

La chaîne de télévision publique ERT a diffusé des images de végétation calcinée à quelques kilomètres des raffineries, à côté de l'autoroute qui relie la capitale grecque à Corinthe, plus à l'ouest. Dans cette région, des maisons ont été détruites par les flammes et des habitants de petites localités ont été enjoints à évacuer leur habitation avec l'envoi sur tous les téléphones portables de messages d'alerte. Ils restent toutefois en alerte car le danger n'est pas écarté, selon ANA.

Sur l'autre front principal situé dans la forêt de Dervenochoria, à 50 km au nord d'Athènes, "d'importantes forces terrestres sont à l'œuvre et depuis les premières lueurs du jour, 5 avions et 8 hélicoptères ont été déployés", a précisé un porte-parole des sapeurs-pompiers, Vassilis Vathrakogiannis, lors d'un point-presse en début de matinée. Sur l'île de Rhodes (sud-est), dans l'archipel du Dodécanèse, un incendie de forêt qui s'est déclaré mardi après-midi, s'est étendu et progresse vers le centre de l'île mais "sans menacer pour l'instant les zones résidentielles", a souligné le porte-parole des pompiers. Sur place, 86 pompiers, trois canadairs et trois hélicoptères ont été déployés.

Quatre canadairs de France et d'Italie arrivés en Grèce

Le mécanisme européen de la Protection civile a par ailleurs été activé et quatre canadairs de France et d'Italie sont arrivés en Grèce en renfort mardi, selon le porte-parole. Tandis qu'une nouvelle canicule se profile avec des maximales de 44°C attendues vendredi et samedi dans le centre du pays, les pompiers ont mis en garde contre "le risque très élevé", selon M. Vathrakogiannis, de nouveaux incendies. La région qui entoure Athènes, l'Attique, la Crète (sud) ou la péninsule du Péloponnèse (sud-ouest) est concernée.

Des vents de jusqu'à 50 à 60 km/h sont prévus pour mercredi en Grèce mais les services de météorologie nationaux (EMY) s'attendent à un affaiblissement progressif en fin de journée. Des températures maximales de 41°C sont attendues ce jour dans la péninsule du Péloponnèse (sud-ouest), selon l'EMY.