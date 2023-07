Incendies en Grèce : Paris envoie deux Canadair en renfort

La France va envoyer mardi deux Canadair, un avion de reconnaissance et 18 personnels de la Sécurité civile en Grèce pour aider le pays à lutter contre les feux de forêts qui se sont déclarés la veille dans la région d'Athènes, a annoncé Gérald Darmanin. "À la demande du Président de la République, la @SecCivileFrance envoie une mission de soutien à la Grèce qui fait face à de très importants incendies, dans le cadre du mécanisme de protection civile de l'Union européenne", a tweeté le ministre de l'Intérieur. L'arrivée des renforts, demandés par la Grèce, est prévue vers 20h, a précisé à l'AFP la Sécurité civile, qui n'avait pas encore d'information sur la zone précise d'intervention.

Première canicule en Grèce

Parmi les 18 personnes embarquées figurent des pilotes, des mécaniciens et des logisticiens. "L'Italie envoie également deux avions", toujours dans le cadre du mécanisme de protection civile de l'Union européenne, a ajouté la Sécurité civile. Les pompiers grecs poursuivaient mardi pour la seconde journée d'affilée leur lutte contre les incendies de forêt près d'Athènes et de nombreuses personnes ont été contraintes de quitter leurs habitations dans les zones balnéaires menacées. Le plus violent incendie se situe dans la forêt de Dervenohoria à 50 km au nord d'Athènes.

Comme une partie de l'Europe, la Grèce est frappée depuis vendredi dernier par sa première canicule de l'année avec une pointe de 44,2°C dans la région de Thèbes (centre), selon l'Observatoire national d'Athènes. Les feux de végétation sont courants en Grèce pendant l'été. En 2021, d'immenses incendies ont dévasté une partie du pays, faisant trois morts et détruisant plus de 100.000 hectares de forêt.