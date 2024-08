Grèce : à Athènes, les conséquences des incendies sont déjà visibles, les Français vivant sur place s'inquiètent

Cette année encore, la Grèce n'échappe pas aux feux de forêt. Après d'importants incendies en 2023, le pays fait face à une nouvelle catastrophe, cette fois-ci dans la région de l’Attique qui est particulièrement touchée depuis quatre jours. Une région qui abrite notamment la grande Athènes et ses 4 millions d’habitants qui y résident. Au moins 10.000 hectares ont été dévorés par les flammes, tandis que des dizaines de maisons ont été détruites par l'incendie et des milliers de personnes ont été évacuées.

Boris habite dans la banlieue d'Athènes. Si ce Français résident en Grèce à son appartement encore épargné par les flammes, il en subit les conséquences directes. "J'ai eu peur à un moment donné. Les fumées m'ont prise au niveau respiratoire et j'ai dû aller chercher des gouttes pour les yeux. L'odeur était nauséabonde. On a pas eu le choix, on a dû tout fermer, les portes, les fenêtres, les volets, et mettre la clim en route".

"Une énorme fumée"

Les pompiers grecs combattent les flammes sans relâche depuis quatre jours. Philippe loge non loin du port du Pirée avec sa famille. Lui aussi trouve l'air irrespirable. "J'ai vu cette immense chape de fumée qui cachait le soleil. Donc, en pleine après-midi, il y avait de l'ombre, c'était assez impressionnant ! Et ça s'étale sur plusieurs centaines de kilomètres tout le long de la côte du Péloponnèse qui descend au sud d'Athènes. C'était vraiment une énorme fumée que je n'ai jamais vu ailleurs", souligne-t-il.

Pour faire face à ce feu, six pays, dont la France, ont envoyé des secours sous l'égide de l'Union européenne. Ces renforts de pompiers seront à pied d'œuvre dès ce mercredi.