Giorgia Meloni estime qu'il est «inacceptable» de viser les Casques bleus au Liban

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a estimé vendredi à Beyrouth qu'il était "inacceptable" de viser les Casques bleus déployés dans le sud du Liban, sous les feux croisés du Hezbollah et d'Israël et qui ont dénoncé plusieurs tirs et attaques de chars de l'armée israélienne.

Une renforcement demandé

Première cheffe d'Etat ou de gouvernement à se rendre au Liban depuis l'intensification des frappes israéliennes sur le pays fin septembre, Giorgia Meloni a plaidé pour que la mission de maintien de la paix de l'ONU au Liban (Finul), forte actuellement de 10.000 hommes, "soit renforcée", devant le Premier ministre libanais Najib Mikati qui a appelé à ce que "la solution diplomatique l'emporte sur la guerre".