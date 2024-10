EN DIRECT - Guerre au Proche-Orient : l'armée israélienne intensifie ses frappes et affronte le Hezbollah au sol

Des frappes qui s'intensifient. Le Hezbollah a indiqué avoir repoussé tôt dimanche deux tentatives d'infiltration de troupes israéliennes, disant avoir déclenché des engins explosifs contre les soldats qu'ils ont "affronté alors qu'ils tentaient de s'infiltrer" près de Ramia, et avoir pris pour cible les forces israéliennes à Maroun al-Ras, à quelques kilomètres à l'est. De son côté, l'armée israélienne a fait état d'une "activité opérationnelle ciblée et limitée" dans le sud du Liban, évoquant "des combats face à face" avec le Hezbollah et affirmant avoir "détruit (son) infrastructure le long de la frontière", tué "des dizaines" de combattants, "démantelé des galeries de tunnels et localisé de nombreuses armes".

Après avoir affaibli le Hamas à Gaza, Israël a déplacé en septembre le front de la guerre au Liban, avec l'objectif d'éloigner le Hezbollah de la frontière et de permettre le retour dans le nord d'Israël des quelque 60.000 habitants déplacés par les tirs de roquettes, déclenchés par la formation armée libanaise dès le 8 octobre 2023 en soutien au mouvement islamiste palestinien.

Dimanche encore, l'armée israélienne a indiqué avoir intercepté cinq projectiles en provenance du Liban.

La guerre au Liban et celle de Gaza déclenchée par une attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre 2023 sur le sol israélien, s'accompagnent d'une escalade entre Israël et l'Iran, les dirigeants israéliens menaçant de riposter à une attaque iranienne de missiles le 1er octobre.

Une mosquée a été détruite

Selon l'agence de presse officielle libanaise ANI, Israël a intensifié depuis minuit ses frappes aériennes et ses tirs à l'arme lourde sur des villages du sud du pays, bastion traditionnel du Hezbollah. Une frappe "vers 3h45", a détruit "complètement" une ancienne mosquée dans le centre du village de Kfar Tebnit, a-t-elle ajouté.

La Croix-Rouge libanaise rapporte que plusieurs de ses secouristes ont été blessés dimanche dans une frappe sur une maison dans le sud du Liban où ils avaient été dépêchés "en coordination" avec la Force intérimaire des Nations unies déployée dans le sud du Liban (Finul) qui fait tampon entre Israël et le Liban.

Le front ouvert en octobre 2023 par le Hezbollah contre Israël, en appui au Hamas, s'est transformé en guerre ouverte le 23 septembre avec le début d'intenses bombardements israéliens sur les bastions du Hezbollah au Liban, tuant notamment le chef du mouvement Hassan Nasrallah.

L'armée israélienne a ensuite lancé une offensive terrestre le 30 septembre dans le sud du Liban, attisant les craintes d'un embrasement régional.

Un bilan "catastrophique"

Dans un entretien avec l'AFP, le porte-parole de la Finul, Andrea Tenenti, a mis en garde contre "un impact catastrophique pour tous". Vendredi, Israël s'est retrouvé sous le feu des critiques après que la Finul a accusé les troupes israéliennes de tirer "de façon répétée" et "délibérée" sur ses positions. Cinq Casques bleus ont été blessés en 48 heures, selon la Finul.

Israël a indiqué avoir tiré en direction d'une "menace", avant de dire dimanche à Washington qu'il "continuera" à oeuvrer pour éviter de nuire aux forces de la Finul.

Depuis octobre 2023, plus de 2.100 personnes ont été tuées au Liban, dont plus de 1.200 depuis le 23 septembre, selon un décompte de l'AFP basé sur des chiffres officiels. L'ONU a recensé près de 700.000 déplacés. Le ministère de la Santé libanais a indiqué que neuf personnes avaient été tuées samedi dans des raids israéliens visant les villages de Maaysra et de Barja, au nord et au sud de Beyrouth, hors des fiefs du Hezbollah. En soirée, une frappe a ciblé un marché à Nabatiyeh, dans le sud du Liban, selon ANI. L'armée israélienne avait récemment appelé les habitants de 25 localités, dont cette grande ville, à partir vers le nord.

Après l'intensification le 23 septembre des frappes israéliennes sur le sud du Liban, des dizaines de milliers de familles ont fui cette région, selon l'ONU. L'armée israélienne a annoncé de son côté que le Hezbollah avait tiré environ 320 projectiles vers Israël durant Yom Kippour, jour le plus sacré du judaïsme, de vendredi soir au coucher du soleil samedi.

Pendant cette même période, l'armée israélienne a dit en outre avoir frappé 280 "cibles terroristes" au Liban et dans la bande de Gaza.

Dimanche, l'armée israélienne a indiqué avoir éliminé des "dizaines de terroristes" dans le secteur de Jabalia et frappé "40 cibles terroristes". Le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas pour la bande de Gaza, a annoncé ce dimanche 13 octobre un nouveau bilan de 42.227 morts dans ce territoire palestinien depuis le début de la guerre avec Israël il y a plus d'un an. L'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 a entraîné la mort de 1.206 personnes en Israël, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des chiffres officiels israéliens.

Une offensive à Jabalia

Dans la bande de Gaza dévastée et assiégée, l'armée israélienne a poursuivi son offensive pilonnant principalement la région de Jabalia (nord), où elle accuse le Hamas de chercher à reconstituer ses forces. Dimanche, son armée a indiqué avoir éliminé des "dizaines de terroristes" dans le secteur de Jabalia et frappé "40 cibles terroristes".

L'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 a entraîné la mort de 1.206 personnes en Israël, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des chiffres officiels israéliens et incluant les otages morts ou tués en captivité à Gaza. Au moins 42.175 Palestiniens ont été tués, en majorité des civils, dans l'offensive israélienne à Gaza, selon les données du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, jugées fiables par l'ONU.