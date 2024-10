Géorgie : le président du Conseil européen demande une enquête rapide sur les «irrégularités» du scrutin

Charles Michel, le président du Conseil européen, a exhorté dimanche les autorités électorales de la Géorgie à "enquêter" sur des "irrégularités" dans les législatives remportées la veille par le parti prorusse au pouvoir, un résultat contesté par l'opposition pro-européenne.

"Nous (...) appelons la Commission électorale centrale et les autres autorités compétentes à s'acquitter de leur devoir et d'enquêter rapidement, de manière transparente et indépendante, et de statuer sur les irrégularités électorales et les allégations en la matière", a écrit Charles Michel sur X, faisant état d'une évaluation préliminaire réalisée par des observateurs électoraux internationaux. "Ces irrégularités présumées doivent être sérieusement clarifiées et traitées", a-t-il ajouté.

>> Plus d'informations à suivre ...