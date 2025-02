«Gaza 2025 - What's next ?» : la vidéo virale de Trump présentant l'enclave en station balnéaire

Donald Trump a publié sur ses réseaux sociaux une vidéo fictive du territoire palestinien qui est devenue virale, avec plus de dix millions de vues sur Instagram. Ce clip de 33 secondes, intitulé "Gaza 2025 - What's next ?", met apparemment en scène le projet de "Riviera du Moyen-Orient" voulu par le président américain.

Gaza transformée en station balnéaire à la gloire de Donald Trump : une vidéo fictive du territoire palestinien s'inspirant apparemment de son projet de "Riviera du Moyen-Orient" et postée sur les comptes de réseaux sociaux du président américain est rapidement devenue virale mercredi. La vidéo, qui ne s'accompagne d'aucun commentaire, comptait plus de 10 millions de vues sur Instagram quelques heures après sa mise en ligne vers 5 heures GMT. Si des internautes s'interrogeaient sur un possible piratage des comptes du président américain, elle n'a fait l'objet jusqu'ici d'aucun démenti.

Statue géante à l'effigie de Donald Trump

Dans ce clip de 33 secondes intitulé "Gaza 2025 - What's next ?", des enfants émergent d'un paysage en ruines pour ressortir sur une plage bordée de gratte-ciel où Elon Musk déguste une spécialité locale et des billets de banque volent dans les airs... Et Trump omniprésent, avec une statue géante à son effigie, un palace nommé "Trump Gaza", le tout sur une musique vantant "Trump Gaza - Number One".

Visiblement réalisée avec des outils d'intelligence artificielle, la vidéo semble mettre en images le plan présenté début février par le président américain qui passerait par une prise de contrôle par les Etats-Unis du territoire dévasté par plus de 15 mois de guerre entre Israël et le Hamas palestinien, et par le déplacement de ses 2,4 millions d'habitants en Jordanie et en Egypte.

La "Riviera du Moyen-Orient"

Donald Trump avait dit vouloir faire de ce territoire, dont la reconstruction est estimée à plus de 53 milliards de dollars par l'ONU, la "Riviera du Moyen-Orient". Juste après l'annonce du plan, des photos et vidéos créées avec l'IA étaient apparues sur les réseaux, dans un registre de parodie. Une vidéo montrait notamment déjà Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu en maillot de bain sur la plage, sirotant un cocktail.

Soutenu par Israël, le projet de Donald Trump a suscité une volée de critiques internationales, notamment des pays arabes qui ont rejeté unanimement toute perspective de déplacement des Palestiniens hors de Gaza. Alors qu'un cessez-le-feu est en vigueur depuis le 19 janvier dans le territoire palestinien, l'Egypte, la Jordanie et des pays du Golfe ont tenu vendredi un sommet "informel" à Ryad, pour discuter d'un plan alternatif à ce projet.