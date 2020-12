France, Pologne, Etats-Unis... ces mystérieux monolithes apparus à travers le monde

Ces diverses apparitions avaient suscité la curiosité, et rappelé le célèbre film de Kubrick, 2001, l’Odyssée de l’espace. Cette semaine, un mystérieux monolithe de métal est apparu sur une berge de la Vistule, à Varsovie. D'autres objets similaires avaient auparavant été aperçus aux Etats-Unis, en Roumanie, ou même en France.

Le début de l’histoire remonte au mois dernier aux États-Unis, plus précisément dans l’Utah. Un monolithe triangulaire de trois mètres de haut s’offre soudainement aux yeux d’un groupe de scientifiques qui survolent les canyons. Sur place, le cadre désertique, l’isolement des lieux... tout fait penser à la scène d’ouverture du film de Kubrick, lorsque les singes découvrent le mystérieux objet extraterrestre. Et surtout, il n'y a alors aucune explication.

© AFP PHOTO /UTAH DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY /HANDOUT

L'emballement sur les réseaux sociaux

Personne n’y comprend rien, et Internet et les réseaux sociaux s’emballent, et ce d’autant plus que depuis, les structures métalliques poussent comme des champignons : Belgique, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Angleterre, mais aussi en France, au Havre, dans les Deux-Sèvres, et ces derniers jours à Toulouse.

Mais finalement, le phénomène déçoit. Si dans le film, l’objet avait une fonction allégorique, avec une origine extraterrestre influençant l’évolution humaine, là, les œuvres sont peu à peu revendiquées par des collectifs artistiques ou par des entreprises désireuses de faire un coup de pub. Décidément, le monolithe reste bien plus beau sur un écran.