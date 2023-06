France-Italie : quel est l'état d'esprit de Giorgia Meloni pour sa première visite en France ?

Neuf mois après son élection à la tête du Conseil italien, Giorgia Meloni sera reçue à l'Élysée ce mardi après-midi. Ce rendez-vous a été maintes fois reporté. Les relations franco-italiennes ne sont pas au beau fixe ces derniers mois. Dans quel état d'esprit la présidente du conseil des ministres se rend-elle au palais ce mardi ?

Privilégier le dialogue

Giorgia Meloni semble être dans un esprit à la fois optimiste et constructif. Elle veut apaiser les relations avec Paris après des mois de tensions. Pour cela, elle est prête à oublier les nombreuses attaques que son gouvernement a subies de la part de ministres d'Emmanuel Macron. Elle le sait, en Europe, il vaut mieux être allié avec Paris.

>> LIRE AUSSI - Emmanuel Macron reçoit Giorgia Meloni à l'Élysée, après des mois de tensions

Les deux capitales sont déjà alignées sur des dossiers comme la guerre en Ukraine ou la réforme du pacte de stabilité. Sur d'autres questions, source de tension comme l'immigration et le refoulement aux frontières des migrants, Rome veut maintenant privilégier le dialogue. Giorgia Meloni a compris qu'en Europe, elle a plus de chances de recevoir le soutien de Paris que celui, par exemple, de Budapest, son allié Viktor Orbàn excluant toute solidarité et refusant d'accueillir les migrants sauvés par l'Italie.