Français enlevés au Bénin : le parquet de Paris ouvre une enquête

Le parquet de Paris a annoncé l'ouverture lundi d'une enquête préliminaire après l'enlèvement et la séquestration de deux Français au Bénin, libérés par les forces spéciales françaises lors d'une opération au Burkina Faso. Cette enquête a été ouverte pour arrestation, enlèvement, séquestration et détention arbitraire d'otages commis en bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste, a précisé le parquet. Les investigations ont été confiées à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et à la Sous-direction antiterroriste (Sdat).

La justice française compétente pour les crimes commis contre des Français à l'étranger

La justice française est compétente pour enquêter sur les crimes commis contre des ressortissants ou des intérêts français à l'étranger. Patrick Picque et Laurent Lassimouillas avaient été enlevés le 1er mai pendant un séjour touristique au Bénin. Ils ont été libérés dans la nuit de jeudi à vendredi en même temps qu'une Sud-Coréenne et une Américaine qui étaient captives depuis 28 jours, lors d'une opération au cours de laquelle deux soldats des forces spéciales françaises ont été tués.

A leur arrivée à Paris, les deux Français ont reconnu qu'ils auraient dû davantage tenir compte de l'avis des autorités diplomatiques françaises déconseillant de se rendre dans cette région en raison d'une forte présence de groupes djihadistes dans la bande sahélienne.