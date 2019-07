Foot : Trump félicite les championnes du monde américaines

Donald Trump l'a joué fair-play. Le président américain a félicité "toutes" les footballeuses américaines pour avoir remporté une quatrième Coupe du monde, malgré les critiques à son égard de leur capitaine, Megan Rapinoe, buteuse dimanche en finale contre les Pays-Bas (2-0). "Félicitations à l'équipe féminine américaine de football pour leur victoire en Coupe du monde", a tweeté Donald Trump près de deux heures après le coup de sifflet final. "Beau match enthousiasmant. L'Amérique est fière de vous toutes !", a-t-il poursuivi.

Congratulations to the U.S. Women’s Soccer Team on winning the World Cup! Great and exciting play. America is proud of you all!