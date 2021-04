Exploration spatiale : pour la première fois, un vol motorisé va avoir lieu sur Mars

L'objectif d'Ingenuity, l'hélicoptère de l'agence spatiale américaine (Nasa), est simple mais immense à la fois. Cet engin, qui ressemble plutôt à une gros drone, pourrait devenir le premier à réaliser un vol motorisé et contrôlé sur une autre planète que la Terre, en l'occurrence Mars. Il va donc tenter de voler sur la planète rouge après avoir fait tourner ses hélices pour la première fois dans le cadre d'un test cette semaine. Jusqu'ici, le mini-hélicoptère était accroché sous le ventre du robot Persévérance qui a atterri sur la planète rouge le 18 février dernier.

Une prouesse technique

La mission du vol s'annonce périlleuse et la réussir serait une véritable prouesse technique. S'élever dans l'air martien est un défi, car il n'y a presque pas d'air sur Mars. Et cet air est d'une densité équivalente à seulement 1% de celle de l'atmosphère terrestre. Les équipes de la Nasa ont donc dû développer un engin ultra-léger d'un peu moins de deux kilos et dont les hélices tourneront bien plus vite que pour un hélicoptère standard.

Atteindre des endroits inaccessibles aux rovers

Le premier vol durera 40 secondes en tout. L'hélicoptère devrait seulement s'élever à trois mètres de haut et effectuer quelques déplacements. Pour les Américains, l'objectif est avant tout de montrer qu'il est possible de voler sur Mars. Ce qui pourrait être utile à l'avenir. "On pourra imaginer des vols motorisés à la surface de Mars pour faire des mesures de la composition du sol par exemple, à des endroits très éloignés par rapport aux endroits accessibles avec les rovers aujourd'hui", explique Gabriel Pont, ingénieur au Cnes, le Centre national d'études spatiales.

Le pilotage de l'hélicoptère ne se fera pas en temps réel depuis la Terre, car il faut plusieurs minutes pour envoyer des signaux depuis la planète bleue vers Mars. Le vol se fera donc en autonomie. Les premières données devraient arriver sur Terre lundi vers 10h15, heure française. Une retransmission en direct des équipes de la Nasa analysant ces premières données sera visible sur son site internet. La Nasa prévoit jusqu'à cinq vols, de difficulté croissante, sur une période d'un mois.