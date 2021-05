Eurovision : la Française Barbara Pravi termine deuxième, devancée par l'Italie

La France a vu s'évanouir sa meilleure occasion de mettre fin à 44 ans de disette à l'Eurovision avec l'échec de sa chanteuse Barbara Pravi, qui n'est arrivée qu'à la deuxième place derrière le groupe italien Maneskin et sa chanson très rock. Encore favorite il y a une semaine, comparée à Edith Piaf, elle n'a remporté avec son titre "Voilà" que 499 points contre 524 à Maneskin, en dépit d'une performance émouvante et malgré le soutien de nombreux médias internationaux. La France n'a pas gagné le concours de l'Eurovision depuis 1977, remporté cette année-là par Marie Myriam.

499 points pour #BarbaraPravi. Deuxième Place. Un beau parcours. Meilleur classement pour la France depuis 1991. #Eurovision.



Direct ▶️ https://t.co/qorZ4qGoCapic.twitter.com/jPwG7qOVPt — France 2 (@France2tv) May 22, 2021

"Bravo Babou !"

Si proche et si loin donc. Barbara Pravi a longtemps cru pouvoir remporter l’Eurovision mais son rêve a été brisé à la dernière minute. L’Italie l’a bel et bien emporté sur le fil grâce au vote du public. Et c'est aux côtés des amis d’enfance de la chanteuse, à Bois-Colombes, dans les Hauts-de-Seine qu'Europe 1 a vécu cette soirée. Après avoir vu la première place s'envoler, ces derniers étaient fous de joie. "Attends, elle est deuxième ! Oui ! Bravo Babou !"

Leur "Babou", ils l'ont connue à l’école primaire. Et les vieilles photos sont ressorties des albums le temps d’une soirée. Ici, les disques de Barbara trônent sur la table basse. Sa deuxième place à l'Eurovision, c’est plus que ce qu’auraient pu rêver Martine et sa fille Florine : "Barbara a défendu sa place, elle a été super ! On n’a pas eu ça depuis... Elle a beaucoup été dans l’ombre en écrivant pour d’autres. Elle passe de l’ombre à la lumière et elle peut être fière d’elle !" "Je suis fière de la connaître !" renchérit Martine encore essoufflée par la prestation de sa candidate.

Un concert à Paris en février 2022

"Je suis un peu émue. Elle a toujours un charisme de fou et c'était déjà le cas quand elle était petite, sur scène, à la danse ! C’est une artiste de la racine de ses cheveux jusqu’aux doigts de pieds. Et puis, voilà !" Martine a les yeux humides et ses places déjà réservées pour le concert de Barbara, à Paris, en février 2022.