Eurostar : le désespoir des voyageurs après l'annulation des trains

Triste nouvelle pour tous ceux qui avaient prévu de voyager en Eurostar samedi. Tous les trains à destination et en provenance de Londres ont été annulés à la veille de la Saint-Sylvestre, en raison d'une inondation des voies dans le tunnel sous la Manche. La compagnie a invité les passagers à reporter ou annuler leur voyage. À Londres, ceux qui avaient prévu de célébrer le passage à la nouvelle année à Paris ont décidé malgré eux de changer leurs plans.

7.000 personnes concernées

Le samedi 30 décembre 2023 restera dans les mémoires comme une journée de chaos en gare de Saint Pancras, à Londres. Une bouche d'incendie dans le tunnel sous la Manche serait responsable de l'inondation des voies. Alors, samedi, en début de journée, ce sont d'abord une dizaine de trains qui ont été annulés. Puis, en début d'après-midi, le couperet est tombé. Les 42 trains de la journée ont finalement tous été annulés. Aucun départ depuis ou en direction de Londres, et des milliers de passagers bloqués. "Nous devions emmener les enfants à Disneyland, mais malheureusement, on vient d'apprendre que tous les trains étaient annulés. Donc nous allons conduire jusqu'à l’Eurotunnel et voir si cela fonctionne", constate ce père de famille.

Même stratégie pour cette touriste, en vain. "Nous avons regardé les vols et ils sont tous complets. Nous avons même regardé pour conduire jusqu'à l'Eurotunnel mais c'est impossible", déplore-t-elle au micro d'Europe 1. "Je vais essayer de me faire rembourser mon billet, ou alors de le reporter à une autre date", espère, quant à lui, ce jeune homme. Fin décembre est l'une des périodes les plus chargées en termes de trafic ferroviaire. C'était, samedi, un jour de grands départs au Royaume-Uni. Selon les médias britanniques, ce sont au moins 7.000 personnes qui auraient été concernées par ces annulations. Certains des voyageurs impactés tenteront leur chance en gare ce dimanche, mais évidemment que tous ne pourront pas embarquer.

Et pour cette journée donc, Eurostar affirme que la circulation de tous les trains reprendra. L'inondation dans les tunnels de la Tamise a été maîtrisée, écrit la compagnie, tout en précisant que certaines restrictions de vitesse seront mises en place dans la matinée, ce qui pourrait entraîner des retards.