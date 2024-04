États-Unis : une opération contre le crime organisé débouche sur une saisie record de 300.000 dollars... de Lego

C'est un trésor retrouvé par les forces de l'ordre américaines pour le moins inattendu. Aux États-Unis, dans les comtés de Los Angeles et d'Orange en Californie, des perquisitions ont été menées lors d'une opération contre le crime organisé le 10 avril dernier, relate Le Parisien. Les enquêteurs ont mis la main sur un butin d'une valeur totale de 300.000 dollars, soit près de 282.000 euros, en grande partie de boîtes de Lego, des jeux vidéo et des films.

Des reventes en ligne ou en personne

D'après les médias américains, trois hommes et une femme âgés de 35 à 47 ans ont été arrêtés. Ce groupe repérait les boîtes de jeu les plus chères et en édition limitée dans des grands magasins (Target, Home Depot...) pour les revendre ensuite, en personne ou sur Internet.

Comme le relate le quotidien, le trafic de Lego n'est pas nouveau outre-Atlantique. Récemment, en 2023, un magasin spécialisé situé à Las Vegas avait subi quatre vols peu après son ouverture, pour un préjudice d'environ 2.000 dollars (un peu moins de 1.900 euros).

Une marque populaire à l'international

Il faut souligner que l'entreprise danoise Lego affiche de bons résultats économiques. Elle a conforté sa place de numéro un mondial du jouet en 2023, même si son bénéfice net a reculé de 5% au cours d'une année marquée par des investissements dans les domaines de la durabilité et du numérique. Son chiffre d'affaires a progressé de 2%, à 65,9 milliards de couronnes (8,8 milliards d'euros), a-t-il annoncé mardi dans son bilan annuel, un montant record pour le groupe familial qui ne cesse de gagner des parts de marché.

Les ventes au détail — dont il ne précise pas les chiffres — ont augmenté de 4% lors d'une année pourtant difficile pour l'industrie du jouet à cause de la forte inflation. Le bénéfice net s'est en revanche contracté de 5% à 13,1 milliards de couronnes (1,76 milliard d'euros).

La popularité des produits du fabricant, les célèbres petites briques, qui a décuplé lors de la pandémie avec le temps passé à la maison, ne se dément pas, selon sa direction. Lego était numéro un mondial du marché du jeu avec une part de marché de 14% en 2022, selon le cabinet d'analyse de marché Statista. Aucun chiffre n'était disponible pour 2023.