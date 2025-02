Etats-Unis : un petit avion avec dix personnes à bord porté disparu en Alaska

Ce jeudi 7 février, en Alaska, dans le nord-ouest des États-Unis, un petit avion transportant dix personnes a été annoncé comme étant porté disparu. Il reliait les villes de Unalakleet à Nome, distantes d'environ 235 kilomètres à travers le Norton Sound, une baie de la mer de Bering bordant l'Alaska.

Un petit avion transportant dix personnes est porté disparu depuis jeudi en Alaska, dans le nord-ouest des États-Unis, ont annoncé la police et les pompiers. L'appareil, un Cessna Caravan de la compagnie Bering Air qui avait à son bord neuf passagers et un pilote, a été signalé en retard vers 01h00, selon la même source.

Il reliait les villes de Unalakleet à Nome, distantes d'environ 235 kilomètres à travers le Norton Sound, une baie de la mer de Bering bordant l'Alaska. "Le pilote de l'avion a dit au contrôle aérien d'Anchorage qu'il avait l'intention d'entrer dans un circuit d'attente (le temps) que la piste soit dégagée", puis l'appareil a disparu, a indiqué vendredi sur Facebook le service des pompiers volontaires de Nome, qui ne dispose "pas d'informations actualisées sur l'emplacement de l'appareil disparu".

"Avis d'alerte de recherche et de sauvetage"

"Les équipes poursuivent leurs recherches au sol et ratissent la zone la plus large possible", a ajouté cette source. Selon le service de suivi des vols FlightRadar24, la dernière position connue de l'avion se trouve au-dessus de l'eau, environ 40 minutes après le décollage. Le régulateur américain de l'aviation (FAA) a émis un "avis d'alerte de recherche et de sauvetage vers 15h20 heure locale jeudi", a-t-il fait savoir à l'AFP.

Les garde-côtes américains ont envoyé un avion C-130 pour aider à localiser l'avion disparu, selon les pompiers de Nome. La disparition de cet avion intervient après deux récentes catastrophes aériennes aux États-Unis. Le 30 janvier, un avion de ligne avait été percuté en plein vol par un hélicoptère de l'armée américaine à Washington, causant le décès des 67 personnes au total. Cet accident a été suivi le 1ᵉʳ février par celui d'un avion médical dans un quartier de Philadelphie, qui avait fait sept morts.