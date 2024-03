États-Unis : Trump et Biden assurés de décrocher l'investiture de leur parti

Aux États-Unis, la campagne pour les élections présidentielles a officiellement débuté. Joe Biden et son rival Donald Trump ont remporté assez de délégués mardi pour s'assurer d'être les candidats de leur parti à l'élection présidentielle américaine de novembre, selon les estimations des médias américains. Les résultats des primaires démocrates et républicaines dans les États de Géorgie, du Mississippi et de Washington étaient pratiquement acquis d'avance, Joe Biden et Trump ayant éliminé la concurrence dans la course à l'investiture.

Il n'y avait plus beaucoup de suspense mais Joe Biden a été le premier à arriver au but et à obtenir 1.968 délégués qui voteront pour lui lors de la convention de nomination. Donald Trump a dû attendre un peu plus longtemps mais lui aussi a engrangé suffisamment de votes. Il a immédiatement publié un message de victoire sur le réseau social X. "Et c'est votre président préféré qui vous parle en ce jour de grande victoire ! Maintenant, nous devons nous remettre au travail parce que nous avons le pire président de l'Histoire et il doit être battu", a-t-il déclaré.

Convaincre au-delà de leur propre camp

L'avantage pour l'instant est à Donald Trump qui peut compter sur une base fidèle, prête à le suivre, quelles que soient ses attitudes et ses déboires judiciaires. Côté Biden, c'est plus compliqué, il doit faire face à un désamour de la part de ceux qui l'ont porté au pouvoir en 2020 à cause de la crise économique et de la guerre à Gaza.

L'enjeu pour les deux candidats est aussi de convaincre au-delà de leur propre camp. Une tâche plus compliquée pour Donald Trump dont les excès effrayent les modérés. Néanmoins, en huit mois de campagne, tout peut encore arriver. D'autant que les candidats sont les plus âgés de l'histoire des présidentielles américaines.