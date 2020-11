États-Unis : les démocrates gardent le contrôle de la Chambre des représentants

Les démocrates américains ont conservé et même renforcé mardi leur majorité à la Chambre des représentants, ont annoncé les chaînes Fox News et ABC. Les démocrates vont gagner entre quatre et cinq sièges supplémentaires, selon les deux chaînes. Ils détiennent actuellement 232 des 435 sièges. Les républicains contrôlent le Sénat.

Course serrée entre Trump et Biden

Dans la course à la Maison-Blanche, rien n'est fait entre Donald Trump et Joe Biden, avec des votes relativement attendus dans chaque camp. Dans un pays traversé par des crises sanitaire, économique et sociale d'une ampleur historique, les Américains se préparaient à une longue nuit, voire de longues journées, à l'issue d'une campagne particulièrement agressive.