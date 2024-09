États-Unis : le suspect de la tentative d'assassinat contre Trump en Floride avait exposé ses intentions

Le suspect arrêté dans l'enquête sur la tentative d'assassinat présumée contre Donald Trump en Floride avait exprimé par écrit il y a des mois sa volonté de tuer l'ex-président américain, selon des documents rendus publics lundi par l'accusation.

Une lettre manuscrite adressée au "monde" retrouvée

Dans une boîte laissée par Ryan Routh, il y a plusieurs mois au domicile d'une connaissance qui l'a ouverte après les faits et a contacté la police le 18 septembre, a été retrouvée une lettre manuscrite adressée au "monde", sur laquelle on peut lire "ceci était une tentative d'assassinat contre Donald Trump mais je vous ai fait défaut", selon les documents révélés par les procureurs.

"Il vous appartient maintenant de finir le travail et j'offrirai 150.000 dollars à quiconque le terminera", ajoute le suspect, reprochant apparemment à Donald Trump d'avoir provoqué le chaos au Moyen-Orient en sabordant unilatéralement en 2018 l'accord international avec l'Iran sur son programme nucléaire.

Inculpé de détention illégale d'arme et de possession d'une arme au numéro de série effacé

Ryan Routh, 58 ans, mis en fuite le 15 septembre par les agents du Secret Service sans avoir pu viser de son arme le candidat républicain sur son golf en Floride (sud-est), avait été arrêté moins d'une heure après. Une audience sur son maintien en détention est prévue lundi au tribunal de West Palm Beach. Il est à ce stade inculpé de détention illégale d'arme en raison de son casier judiciaire et de possession d'une arme au numéro de série effacé. La boîte contenait également des munitions, un tuyau en métal et quatre téléphones, selon la même source.

Dans un livre publié en février 2023 à compte d'auteur sur la guerre en Ukraine, Ryan Routh, écrivait également : "Vous êtes libres tout comme moi d'assassiner Trump pour cette erreur de jugement et le démantèlement de l'accord" avec l'Iran, regrettant que "personne aux Etats-Unis ne semble avoir les couilles de faire marcher la sélection naturelle ou même non naturelle".

Par ailleurs, selon l'analyse par le FBI, la police fédérale américaine, du bornage de ses téléphones, il se trouvait depuis le 18 août à West Palm Beach en Floride et ses appareils ont été signalés à de multiples reprises entre cette date et le 15 septembre près du golf de Donald Trump et de sa résidence de Mar-a-Lago.