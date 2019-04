États-Unis : l’adolescent qui prétendait être un garçon disparu en 2011 a menti

La police américaine a démenti jeudi les affirmations d'un jeune Américain qui affirmait être un garçon porté disparu en 2011 après le suicide de sa mère.

Il n'était pas Timmothy Pitzen et n'avait pas 14 ans

"Les tests ADN ont montré qu'il ne s'agit pas de Timmothy Pitzen", a tweeté la police fédérale. La veille, un garçon avait été repéré, hagard, avec des ecchymoses sur le visage, à Newport, dans le Kentucky. Appelée par des témoins, la police était intervenue.

FBILouisville, @FBICincinnati, @AuroraPoliceIL, Newport PD, @CincyPD, and HCSO have been conducting a missing person investigation. DNA results have been returned indicating the person in question is not Timmothy Pitzen. — FBI Louisville (@FBILouisville) 4 avril 2019

Il avait assuré aux enquêteurs avoir 14 ans et être Timmothy Pitzen, dont la disparition avait fait grand bruit il y a bientôt huit ans. Le jeune homme avait ajouté s'être enfui d'un motel de l'Ohio voisin, où deux hommes l'auraient maintenu captif. Ils les avaient décrits comme ayant des corps de bodybuilder et arborant des tatouages. Selon les médias américains, il s'appelle en fait Brian Michael Rini et a 23 ou 24 ans. "Les forces de l'ordre n'oublient pas Timmothy et nous espérons qu'un jour, il retrouvera sa famille. Malheureusement, ce ne sera pas aujourd'hui", a déclaré l'agent de la police fédérale (FBI) Timothy Beam dans un communiqué.

Un garçon de six ans disparu après la mort de sa mère

Le jeune Timmothy a disparu en mai 2011 à l'âge de six ans. Sa mère Amy Fry-Pitzen était allée le chercher à l'école sans informer le reste de la famille. Trois jours plus tard, elle avait été retrouvée morte dans un motel, les veines ouvertes. Le petit garçon n'était pas avec elle mais un mot avait été laissé dans la chambre expliquant que Timmothy était "en sécurité avec des gens qui veillent sur lui".

Grâce à des caméras de surveillance, la police avait retracé leur itinéraire pendant ces trois jours. La mère et le fils avaient parcouru 800 kilomètres pour aller dans un zoo et deux centres aquatiques. Mais depuis, plus rien. À part un signalement qui n'avait jamais pu être vérifié, la police n'a retrouvé aucune trace du garçon.

Jeudi, sa grand-mère maternelle a exprimé le désarroi de la famille dans un échange avec des journalistes. "Ça a été horrible, nous avons alterné entre l'espoir et l'angoisse", a déclaré Alana Anderson. Elle a toutefois assuré garder l'espoir de revoir son petit-fils vivant. "J'ai toujours prié pour qu'il nous retrouve, une fois qu'il sera assez grand pour le faire, si nous n'y sommes parvenus nous-mêmes", a-t-elle dit.