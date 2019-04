Disparu il y a 7 ans, un adolescent américain dit avoir échappé à ses ravisseurs

La police américaine vérifiait jeudi l'identité d'un adolescent qui se présente comme un garçon porté disparu en 2011 après le suicide de sa mère et assure avoir échappé à deux hommes qui le gardaient captif. Cet adolescent de 14 ans a été retrouvé mercredi à Newport dans le Kentucky, dans le centre des Etats-Unis. Selon les médias américains, des passants l'ont remarqué errant, l'air perdu, avec des ecchymoses sur le visage.

Il a expliqué à la police qu'il avait réussi à échapper à la garde de deux hommes qui le détenaient dans un motel dans l'État de l'Ohio voisin. Il les a décrits comme ayant un physique de bodybuilder, avec des tatouages de serpent et d'araignée. Surtout, il a indiqué être Timmothy Pitzen, dont la disparition dans l'Illinois avait fait grand bruit il y a bientôt huit ans. "Nous ne pouvons pas encore confirmer l'identité de la personne retrouvée, mais nous espérons avoir du nouveau dans l'après-midi ou la soirée", a déclaré jeudi la police d'Aurora dans l'Illinois sur sa page Facebook.

Probable suicide de sa mère, en 2011. Un matin de mai 2011, Amy Fry-Pitzen était venu chercher son fils Timmothy, alors âgé de six ans, à l'école sans informer le reste de la famille. Deux jours plus tard, elle avait été retrouvée morte dans un motel, les veines ouvertes. Le petit garçon n'était pas avec elle, mais un mot avait été laissé dans la chambre expliquant que Timmothy "était en sécurité avec des gens qui veillent sur lui". Grâce à des caméras de surveillance, la police avait retracé leur itinéraire pendant ces deux jours. La mère et le fils avaient parcouru 800 km pour aller dans un zoo et deux centres aquatiques.

A child’s 2011 disappearance may have reached a resolution Wednesday in Newport, Ky., where neighbors found a skinny, bruised teen boy claiming to have escaped kidnappers who held him for years. He said his name was Timmothy Pitzen. https://t.co/MH9ceDuF09 | Via @sarahbellewalshpic.twitter.com/yUWcXYlNGZ