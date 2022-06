Etats-Unis : la révocation du droit à l'avortement suscite la crainte chez les homosexuels

De la fierté, mais aussi beaucoup de colère et d'inquiétude dans les rangs des manifestants à New-York. Après la révocation du droit à l'avortement par la Cour suprême américaine, la communauté homosexuelle craint pour ses droits acquis. Nick et Reggie sont mariés depuis cinq ans et ce dernier admet que la Pride est un peu différente cette année. "On perd lentement tous ces progrès pour lesquels on s'est battus, c'est toujours important de venir ici, mais encore plus cette année parce que nous sommes assiégés, nous sommes attaqués".

Les critiques se concentrent sur le juge Clarence Thomas. Symbole de l'ultra conservatisme de la Cour suprême américaine, il se verrait bien revenir sur le droit à la contraception et le mariage pour tous. Sous ses cils peints aux couleurs de l'arc en ciel, le regard d'Abigail est noir. Elle s'adresse directement aux magistrats. "Vous êtes-vous penchés sur la légalité de vos propos ? Prenez-vous seulement en compte votre religion ? J'aimerais simplement lui demander d'où vient sa logique et j'essaierais de savoir s'il a un argument valable. Je parie qu'il n'en a pas"

Un combat permanent

Pour le moment, aucun autre juge ne partage la position de Clarence Thomas. Mais comme Jeremy l'explique, pour les personnes queer (les minorités sexuelles), le combat est permanent : "Sur mon panneau, c'est écrit 'la Pride a commencé comme une manifestation, la Pride sera toujours une manifestation. L'existence des personnes queer est une manifestation. C'est triste, mais c'est vrai".

Tous le reconnaissent, la défense de leurs droits passe par d'autres manifestations et par le vote, à commencer par les élections de mi-mandat en novembre prochain.