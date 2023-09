États-Unis : Joe Biden a rencontré les sinistrés de l'ouragan Idalia en Floride, sans Ron deSantis

Le président américain Joe Biden s'est rendu samedi en Floride pour rencontrer des habitants sinistrés par l'ouragan Idalia, qui a fait au moins un mort et endommagé plusieurs villes dans cet État, sans finalement rencontrer l'un de ses principaux rivaux politiques, le gouverneur Ron DeSantis. Accompagné de son épouse, Jill Biden, le président s'est rendu dans le comté de Suwannee, dans le nord-ouest de la Floride, où il a été accueilli par le maire de Live Oak, principale ville du comté.

"Je suis ici pour délivrer un message simple aux habitants de Floride et de tout le sud-est. Je l'ai dit à votre gouverneur : si votre État a besoin de quoi que ce soit, je suis prêt à mobiliser l'aide nécessaire", a déclaré le président lors d'un point presse.

Joe Biden devait rencontrer le gouverneur Ron DeSantis à l'occasion de cette visite, avait-il annoncé vendredi. Les deux hommes étant tous deux candidats à la présidentielle américaine de 2024, la rencontre s'annonçait très chargée politiquement.

Ne pas montrer la moindre entente avec Joe Biden

Mais cette année, les choses ont changé : le gouverneur de Floride est candidat à l’élection présidentielle. Et il veut, par-dessus tout, éviter de montrer la moindre entente avec le président dont il veut prendre la place, de peur que les électeurs républicains ne lui reprochent une trop grande proximité avec son adversaire démocrate. Ron DeSantis veut aussi éviter la comparaison : Joe Biden sait mettre les gens qu’il rencontre à l’aise, il a beaucoup d’empathie pour les victimes, alors qu’on reproche souvent au gouverneur de Floride d’être un robot incapable de communiquer la moindre émotion. Les montrer côte à côte au milieu des dégâts, avec les survivants, ne serait pas à l’avantage de Ron DeSantis.

L'équipe du gouverneur républicain a fait savoir vendredi soir que la rencontre était annulée, évoquant des "préparations en matière de sécurité (...) qui auraient nécessité d'interrompre les efforts de reconstruction en cours". Pourtant, Ron de Santis avait été le premier à critiquer Joe Biden qui selon lui n’était pas allé assez vite à Maui, après l’incendie, et il n'y a rien de plus habituel que la visite d’un président américain dans un État touché par une catastrophe. En octobre 2022, le gouverneur républicain et le président démocrate s'étaient rencontrés des circonstances similaires, lorsque Joe Biden avait visité la Floride après le passage d'un autre ouragan, Ian, qui a fait près de 150 morts.

Biden assure avoir "été en contact avec le gouverneur DeSantis depuis le début de l'ouragan"

Interrogé samedi matin sur les raisons de l'annulation de ce rendez-vous, Joe Biden a répondu : "je ne sais pas". "J'ai été régulièrement en contact avec le gouverneur DeSantis depuis le début de l'ouragan", a rappelé le président américain qui a également souligné "avoir approuvé sa requête de catastrophe naturelle majeure dans les six heures après son dépôt".

Idalia, qui a provoqué en Floride d'importantes montées des eaux et de vastes inondations, a ensuite poursuivi sa route destructrice sur la côte sud-est des États-Unis, sous forme de tempête tropicale.