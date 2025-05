États-Unis : Elon Musk prévoit de dépenser «beaucoup moins» d'argent pour des campagnes politiques

En marge du Forum économique du Qatar, le milliardaire Elon Musk a déclaré vouloir dépenser "beaucoup moins" d'argent pour financer des campagnes électorales, alors qu'il a été un soutien actif de Donald Trump lors de la dernière élection présidentielle américaine en 2024.

Elon Musk prévoit de dépenser "beaucoup moins" d'argent pour financer des campagnes électorales, a-t-il déclaré mardi en marge du Forum économique du Qatar, après avoir consacré plus de 290 millions de dollars à soutenir des candidats républicains avant les scrutins présidentiel et législatif de 2024. "Si je vois une raison de dépenser de l'argent en politique, je le ferai", a-t-il précisé lors d'une visio-conférence retransmise en public et diffusée par l'agence Bloomberg, "mais pour l'instant, je n'en ai pas."

Elon Musk est, de très loin, l'homme le plus riche au monde, avec un patrimoine estimé à 423 milliards de dollars par le site du magazine Forbes, soit quasiment le double de son dauphin, le PDG de Meta Mark Zuckerberg (221).

Implication dans un scrutin local du Wisconsin

Après le succès électoral de Donald Trump, vers lequel Elon Musk a dirigé l'essentiel de son soutien financier, et le gain de la majorité pour les républicains à la Chambre des représentants, le patron de Tesla s'est impliqué en mars, dans un scrutin local dans le Wisconsin. Il a financièrement soutenu le républicain Brad Schimel, candidat à un siège à la Cour suprême de cet Etat de l'extrême nord des Etats-Unis et dont l'élection aurait fait basculer l'instance à droite.

Aux Etats-Unis, à la différence des magistrats fédéraux, les juges locaux sont élus et, le plus souvent, identifiés politiquement. Les juges fédéraux sont, eux, nommés par l'exécutif, qui se détermine, pour partie, en fonction de leurs affinités politiques. Mais le renfort d'Elon Musk et de Donald Trump n'a pas suffi à faire élire Brad Schimel, battu par la démocrate Susan Crawford, élue pour dix ans.

Après l'investiture de Donald Trump, l'entrepreneur s'est vu confier la tête d'une nouvelle instance consultative, la commission pour l'efficacité gouvernementale (Doge), à laquelle le chef de l'Etat a donné licence pour tailler dans les dépenses du gouvernement. Après intervention de Doge, plusieurs agences publiques ont été soit dissoutes, soient soumises à des licenciements massifs et privées de tout ou partie de leurs financements.