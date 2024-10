États-Unis : Donald Trump veut que l'armée s'occupe de «l'ennemi de l'intérieur»

Donald Trump a affirmé que l'armée devrait être utilisée contre "l'ennemi de l'intérieur", dans une interview diffusée dimanche qui fait monter d'un cran la rhétorique incendiaire du candidat républicain. "Je dis toujours que nous avons deux ennemis. Nous avons l'ennemi de l'extérieur et nous avons l'ennemi de l'intérieur. Et l'ennemi de l'intérieur, à mon avis, est plus dangereux que la Chine, la Russie, et tous ces pays", a déclaré l'ex-président américain dans un entretien avec Fox News.

"Nous avons des personnes folles, des tarés d'extrême gauche"

"Je pense que le plus gros problème, ce sont les gens de l'intérieur. Nous avons de très mauvaises personnes. Nous avons des personnes folles, des tarés d'extrême gauche", a-t-il ajouté. "Cela devrait être très facilement géré si nécessaire par la Garde nationale, ou, si c'est vraiment nécessaire, par les militaires", a déclaré le candidat à la présidentielle du 5 novembre. La Garde nationale est un corps militaire de défense rattaché aux différents États américains, mais dont le commandement est assuré par le Pentagone lorsque les missions sont d'ordre fédéral.

L'équipe de campagne de Kamala Harris a fait part de son indignation. "Je sais que les gens se sont désensibilisés à Trump au cours de la décennie passée, mais ça devrait être choquant", a déclaré le porte-parole Ian Sams sur X, ajoutant que de telles déclarations étaient "effrayantes". Depuis le début de sa campagne, Donald Trump dresse un tableau apocalyptique de l'Amérique, ravagée selon lui par les migrants, une inflation galopante et une bien-pensance dévastatrice.

Le milliardaire républicain avait déjà usé de cette rhétorique très sombre lors de sa campagne victorieuse de 2016, puis lors de sa défaite en 2020, mais ses propos ont pris une dimension encore plus incendiaire. Sans la moindre preuve, Donald Trump répète que sa rivale démocrate veut "exécuter des bébés" après leur naissance, est "marxiste", "communiste", "fasciste" aussi, et souffre "d'un déficit intellectuel".