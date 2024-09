Etats-Unis : Delta Air Lines présente ses excuses à des passagers blessés au cours d'un vol

La compagnie américaine Delta Air Lines a présenté ses excuses jeudi après un atterrissage d'urgence dû à un problème de pression dans la cabine qui a provoqué des saignements de nez et d'oreilles chez certains passagers, selon des médias locaux. L'agence fédérale américaine surveillant l'aviation (FAA) avait annoncé enquêter sur l'incident du 15 septembre qui concernait un vol reliant Salt Lake City (Utah) à Portland (Oregon).

La compagnie aérienne a déclaré dans un communiqué envoyé à l'AFP que l'avion, qui transportait 140 passagers, "était incapable" de maintenir une pression normale "au-dessus de 10.000 pieds" (environ 3.000 mètres d'altitude). Après l’atterrissage, dix personnes ont été pris en charge par le personnel médical, a-t-elle ajouté. "Nous présentons sincèrement nos excuses", écrit Delta Air Lines, qui précise que "le personnel de bord a suivi les procédures pour retourner à Salt Lake City où nos équipes au sol ont répondu aux besoins immédiats de nos clients".

Les masques à oxygènes déployés

La chaîne de télévision locale KSL TV a interviewé des passagers qui ont décrit des personnes qui se sont tenu la tête de douleur ou ont saigné des oreilles ou du nez peu de temps après le décollage de l'avion. Une passagère, Jaci Purser, a déclaré à KSL TV avoir ressenti une douleur lancinante dans son oreille.

"J'ai attrapé mon oreille, j'ai retiré ma main et il y avait du sang dessus", a-t-elle raconté. Delta a précisé que les masques à oxygène de l'avion ne s'étaient pas déployés et que le Boeing 737-900 avait été réparé et remis en service le lendemain de l'incident. L'avion ne fait pas partie de la flotte Boeing 737 MAX, qui avait suscité beaucoup d'inquiétudes en janvier, lorsqu'un panneau du fuselage d'un avion d'Alaska Airlines avait explosé en plein vol, nécessitant un atterrissage d'urgence.