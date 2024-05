États-Unis : dans six mois, jour pour jour, le résultat de l'élection présidentielle qui fait trembler le monde

Dans six mois, jour pour jour, on connaîtra le résultat de l'élection présidentielle. Qui du sulfureux Donald Trump et ses montagnes de procès ou de Joe Biden, président sortant, critiqué notamment pour son âge et ses bourdes, l'emportera ? Difficile à dire. Aux États-Unis, cette élection est considérée comme celle qui aura la plus lourde conséquence dans l'Histoire récente du pays, et c'est aussi l'une des plus compliquées à décrypter, car les sondages sont ambigus et l'électorat désenchanté.

Les deux candidats au coude à coude

Le dernier sondage en date, réalisé pour la chaîne ABC, met les deux candidats au coude à coude. Lorsque l'on regarde les motivations de vote, Donald Trump l'emporte largement sur les problèmes considérés comme prioritaires par la majorité des électeurs, l'économie, la sécurité et l'immigration.

Joe Biden gagne des points grâce à sa position sur l'avortement, mais perd du terrain auprès des groupes qui ont assuré sa dernière élection, les Noirs, les Hispaniques et surtout les jeunes. Ce qui n'est pas étranger aux manifestations anti-Israël qui agitent actuellement les campus.

Donald Trump refuse de dire s'il respectera le verdict des électeurs en cas de défaite

La grande faiblesse du candidat républicain est sa personnalité. À la question : quel candidat est honnête et digne de confiance ? 21% répondent Donald Trump, 37% Joe Biden. Mais pour la majorité, ce n'est ni l'un ni l'autre. Quel que soit le résultat de cette élection, la grande question est son lendemain. Dans une interview à Time Magazine, Donald Trump a refusé de dire si, en cas de défaite, il respecterait le verdict des électeurs. Il a répondu "oui si le processus est honnête, sinon, cela dépend" et il n'a pas exclu des réactions violentes.