États-Unis : Beto O'Rourke, étoile montante démocrate, candidat à la présidence

C'est la nouvelle coqueluche de la gauche américaine. Le quadragénaire Beto O'Rourke, étoile montante de l'opposition démocrate, a annoncé jeudi sa candidature pour battre le président républicain Donald Trump à l'élection présidentielle de 2020.

Nouvel adversaire pour Donald Trump. "La seule manière pour nous d'être fidèles aux promesses de l'Amérique est de tout donner pour elle et tout donner pour nous tous", a déclaré le candidat à l'investiture démocrate, âgé de 46 ans, dans un message vidéo. Avant lui, 14 candidats se sont déjà lancés dans la primaire démocrate pour tenter de battre Donald Trump en novembre 2020.

I am running to serve you as the next president. The challenges we face are the greatest in living memory. No one person can meet them on their own. Only this country can do that, and only if we build a movement that includes all of us. Say you're in: https://t.co/EKLdkVET2upic.twitter.com/lainXyvG2n