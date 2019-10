États-Unis : Bernie Sanders suspend sa campagne suite à une intervention artérielle

Le sénateur indépendant Bernie Sanders, candidat à l'investiture démocrate pour briguer la Maison Blanche, a subi une intervention pour une artère bouchée après avoir ressenti une douleur thoracique. Il a dû suspendre sa campagne, a annoncé mercredi son équipe.

"Bon moral"

"Lors d'un événement de campagne hier soir, le sénateur Sanders a ressenti une gêne thoracique. Lors d'examens médicaux, on lui a trouvé une artère bouchée et on a réussi à lui poser deux stents (extenseurs vasculaires, NDLR)", a relaté dans un communiqué l'équipe de campagne du candidat de 78 ans.

Le sénateur très à gauche du Vermont s'est maintenu jusqu'ici dans le peloton de tête pour l'investiture démocrate, avec deux autres septuagénaires, l'ancien vice-président Joe Biden et la sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren. Il est le premier candidat à devoir suspendre sa campagne pour raison de santé. Son équipe a indiqué qu'il annulait tous ses rendez-vous "jusqu'à nouvel ordre", mais avait "bon moral". On ignore encore s'il sera d'attaque pour le prochain débat télévisé qui doit réunir 12 candidats démocrates le 15 octobre prochain, dans une université de l'Ohio.