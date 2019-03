États-Unis : arrestation d'un suspect après le meurtre d'un chef mafieux de New York

Un homme suspecté d'être impliqué dans le meurtre du chef du clan Gambino, l'une des grandes familles de la mafia new-yorkaise, a été arrêté samedi, a indiqué un responsable de la police.

Le mobile du meurtre reste à déterminer. Anthony Comello, âgé de 24 ans, a été arrêté dans le New Jersey dans le cadre de l'enquête sur la mort de Francesco "Franky Boy" Cali, tué par balles mercredi soir devant son domicile de Staten Island, un quartier de New York, a précisé ce responsable. Il doit être transféré à Staten Island pour comparaître devant un tribunal. "Nous pensons fortement qu'il sera inculpé pour le meurtre de Francesco Cali", a souligné le policier, qui a souhaité garder l'anonymat.

Le mobile du meurtre reste encore à déterminer, a-t-il dit, ajoutant que l'arme du crime n'avait pas été retrouvée.

L'un des rares chefs de clan italo-américains encore dans la force de l'âge. "L'enquête est encore à un stade très, très préliminaire" et "il y a manifestement une multitude de pistes à explorer", a expliqué l'officier de police. Rien n'indique pour le moment qu'Anthony Comello soit lié au crime organisé, a-t-il souligné. Le suspect avait plusieurs adresses connues, dont une à Staten Island, a-t-il encore dit. Agé de 53 ans et né en Sicile, Francesco Cali était l'un des rares chefs de clan italo-américains encore dans la force de l'âge. Il était considéré comme adepte d'un style de vie discret. En 2015, plusieurs médias avaient rapporté son intronisation à la tête du clan Gambino, dont il faisait déjà officiellement partie depuis plus de vingt ans.

Une des cinq grandes familles de la mafia italo-américaine du nord-est des Etats-Unis. Le clan, fondé au début du XXe siècle, a été un temps considéré comme le plus puissant du pays. Il fait partie des cinq grandes familles de la mafia italo-américaine du nord-est des Etats-Unis. Mais la condamnation à perpétuité, en 1992, de John Gotti, le chef du clan qui était devenu une célébrité nationale, a porté un sérieux coup à l'organisation, qui ne s'en est jamais vraiment remise. Inculpé en 2008 dans un dossier gigantesque lié au clan Gambino, il avait été condamné à 16 mois de prison après avoir plaidé coupable d'extorsion.

La mafia italo-américaine est indissociable de la région de New York, voire même de l'histoire des Etats-Unis, depuis les années 1920, mais elle est largement passée au second plan depuis le début des années 2000. Elle est revenue à ses activités historiques : extorsion, prêts usuraires, jeu clandestin, fraude aux cartes de crédit ou à l'assurance santé. La police a opéré une série de coups de filets en 2016 et 2017.