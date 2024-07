États-Unis : à la convention républicaine, la «fierté» d'être Américain après la tentative d'assassinat contre Donald Trump

REPORTAGE

À peine deux jours après la tentative d'assassinat contre Donald Trump, la convention républicaine s'est ouverte à Milwaukee, dans le Wisconsin, ce lundi 15 juillet. Et dès le premier jour, l'ancien président américain est monté sur scène, à la surprise générale, devant un parterre de militants médusés, pour désigner son colistier en la personne de J.D. Vance. Dans l'antre du patriotisme américain, les partisans républicains sont largement mobilisés pour adouber Donald Trump en tant que candidat. Et cela passe aussi par une décoration de salle à l'image des États-Unis.

Strass et paillettes

Entre la musique et les vêtements, la devise ici pourrait être : plus fort, plus grand, plus coloré. L'accessoire fétiche reste le chapeau, qu'il soit haut-de-forme à paillettes ou canotier à rubans. L'une des militantes, Susan, venue du Nevada pour l'occasion, a choisi le stetson en paille, frappé des mots "fière d'être américaine". "J'adore Donald Trump et ce qu'il a fait pour notre pays, alors je porte mon chapeau de cow-boy et des pin's Trump", déclare-t-elle avec le sourire.

Sa collègue Laurel, originaire de l'Idaho, a quant à elle opté pour la toujours très en vogue chemise drapeau américain. "Cela montre l'esprit patriotique des hommes et des femmes choisis pour être délégués", soutient-elle. Perché sur un hoverboard, un homme déguisé en Oncle Sam, barbichette comprise, déambule dans la convention. Et aujourd'hui, il a même un pansement sur l'oreille droite. "Je m'identifie à mon leader, qui a pris ce risque pour vous et moi", dit-il fièrement.

La religion reste une part importante de la société américaine. Et la convention politique républicaine n'y fait pas exception. Dans les allées, Heath prêche la parole du Seigneur sous un drapeau "Jésus 2024". "Vous êtes Française, certains de nos frères seront aux Jeux olympiques de Paris. Ce rassemblement est une opportunité de faire passer Son message divin", exprime-t-il. Le congrès s'achève ce jeudi, avant une longue bataille pour accéder à nouveau à la présidence.