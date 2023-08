ÉPISODE 6 - Les sons des villes du monde : Barcelone et son métro tout en catalan

Après vous avoir fait découvrir les métiers phares de la saison estivale, Europe 1 vous plonge cette semaine dans une série auditive. Fermez les yeux et ouvrez donc grand vos oreilles pour découvrir les sons des villes du monde. Pour ce sixième épisode, on vous emmène à Barcelone. Plongez dans le métro de la ville, en catalan.

Une fierté pour les locaux

Ce sont les voix de Barcelone. Un homme, une femme, un duo qui dit tout d'une ville qui aime tant sa langue, le catalan. Alors, il est vrai qu'au début, c'est difficile de tout comprendre, ça étonne et c'est même assez déroutant, notamment pour les touristes qui avouent s'y perdre un peu. "Juste pour prendre les billets, c'est un peu compliqué", reconnaît une touriste française.

Mais pour les locaux, c'est une vraie fierté. "Je suis catalane et j'aime beaucoup que ce soit en catalan. Ce serait bien que les touristes l'apprennent et ce serait même dommage de le perdre", explique une habitante de Barcelone. "J'ai toujours entendu la même voix depuis mon enfance", ajoute une autre. Après tout, il et elle font partie du décor. À force de les entendre, vient alors la satisfaction d'avoir quelques notions de catalan et de se sentir dans une région à part entière.