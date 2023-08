ÉPISODE 4 - Les sons des villes du monde : Los Angeles et ses sirènes hurlantes

Après vous avoir fait découvrir les métiers phares de la saison estivale, Europe 1 vous plonge cette semaine dans une série auditive. Fermez les yeux et ouvrez donc grand vos oreilles pour découvrir les sons des villes du monde. Pour ce quatrième épisode, rendez-vous sous le soleil californien, à Los Angeles où les sirènes des véhicules d'urgences ne s'arrêtent jamais.

Ouvrir la voie

Car nuit comme jour, le trafic automobile de la cité des anges ne s'arrête jamais et reste dense. Pas d'autre choix pour les pompiers, les ambulanciers et les policiers que d'utiliser leurs sirènes pour se frayer un chemin. Les avertisseurs des secours, c'est souvent la première chose que vous entendez à Los Angeles, lorsque vous y arrivez. Une bande son du quotidien, qui rappelle celle des films d'action que Los Angeles sait offrir au monde.

Mais si les touristes sont émerveillés, les Angelinos eux, n'y prêtent plus beaucoup d'attention. "Franchement, mon esprit me fait ignorer tous ces bruits", explique Chris, qui habite la ville californienne depuis 18 ans. "D'autant que je pense qu'ils ont un impact sur la santé mentale et physique des gens", ajoute-t-il.

Des sirènes pas toujours rassurantes

Pour Antonio, le malaise est encore plus grand : "Généralement, pour une personne de couleur, les sirènes ne sont pas bon signe. Que vous ayez fait quelque chose ou pas, elles n'apportent pas beaucoup de réconfort", analyse-t-il, après presque 25 ans passés à vivre à Los Angeles.

Réconfortantes ou pas, les sirènes de Los Angeles continuent de résonner comme dans un film d'action qui ne se terminerait jamais.