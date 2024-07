Entre conflits, économie fragile et intempéries extrêmes, la faim dans le monde ne recule pas

La faim dans le monde n'a pas reculé en 2023 avec la persistance des conflits, des difficultés économiques et d'intempéries extrêmes, touchant 733 millions de personnes, soit 9% de la population, ont alerté mercredi des agences onusiennes. Cela fait trois ans que les niveaux de sous-alimentation stagnent, éloignant un peu plus l'objectif des Nations unies d'un monde sans faim en 2030.

Une situation qui a fortement empiré avec le Covid

La situation diffère selon les régions : le nombre de personnes ne mangeant pas à leur faim continue d'augmenter en Afrique (20% de la population), se maintient en Asie (8%) et diminue légèrement en Amérique latine (6%), précise un rapport conjoint de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), du Fonds international pour le développement de l'agriculture (Fida), de l'Unicef, du Programme alimentaire mondial (PAM) et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Il a été présenté à l'occasion d'une réunion des pays du G20 au Brésil au cours de laquelle doit être lancée une Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté.

Dans son ensemble, l'insécurité alimentaire chronique s'étend depuis 2016-2017, souligne auprès de l'AFP David Laborde, économiste à la FAO. La situation a fortement empiré avec la pandémie de Covid, en 2020 et 2021, et la part de la population n'ayant pas un apport calorique suffisant pour mener une vie normale est depuis restée au même niveau.

Environ 2,3 milliards de personnes sont par ailleurs considérées comme étant en insécurité alimentaire modérée ou forte, c'est-à-dire devant sauter un repas occasionnellement. Et plus d'un tiers de la population mondiale ne peut pas s'offrir une alimentation saine, dont 72% des habitants des pays les plus pauvres.

Hausse des inégalités, persistance des conflits et conséquences du changement climatique

Les efforts pour lutter contre la faim buttent sur la hausse des inégalités, la persistance des conflits et les conséquences du changement climatique, avance David Laborde. Or, "même si le problème s'est accru et que les causes fondamentales se sont accentuées, on n'a pas mis en place un grand plan Marshall" pour augmenter les fonds destinés à lutter contre la faim, souligne l'économiste. Le rapport des agences onusiennes propose d'y remédier par une grande réforme du financement pour la sécurité alimentaire et la nutrition.

Cette refonte passe d'abord par une définition commune afin que tous les acteurs s'alignent sur les mêmes critères: en fonction des différentes estimations, il faudrait théoriquement entre 176 milliards et 3.975 milliards de dollars pour éradiquer la faim d'ici 2030. La sécurité alimentaire "n'est pas que la distribution de sacs de riz en situation d'urgence", souligne David Laborde.

Elle passe aussi bien par des aides aux petits agriculteurs que par le financement d'un projet énergétique dans une zone rurale permettant le fonctionnement d'un système d'irrigation. Les donateurs, agences internationales, ONG et fondations doivent aussi mieux se coordonner, préconise le rapport en déplorant que le système actuel soit "très fragmenté", "manque de consensus sur les priorités" et "se caractérise par une prolifération d'acteurs menant des petits projets de court terme". Autre faiblesse du système actuel, les intentions des donateurs ne correspondent pas forcément aux besoins des populations, ajoute le document.

Appel à une "réorientation" des aides "là où il y en a le plus besoin"

Les débats sur l'élevage dans certains pays européens par exemple peuvent les inciter à ne pas investir dans l'intensification de l'élevage en Afrique, pourtant nécessaire, remarque David Laborde. Le rapport préconise par ailleurs de développer des instruments financiers mêlant fonds publics et privés afin d'inciter les acteurs privés à investir dans la sécurité alimentaire, source de productivité et de stabilité politique, en limitant leurs risques.

"Les pays ayant les plus forts niveaux d'insécurité alimentaire sont souvent ceux qui ont le moins accès aux financements", a souligné le directeur général de la FAO, Qu Dongyu, en appelant lors d'une présentation du rapport à une "réorientation" des aides "là où il y en a le plus besoin".

L'argent nécessaire "peut être trouvé avec une volonté politique suffisante", a estimé dans un communiqué Quentin Ghesquière, de l'ONG Oxfam France. "Le financement privé peut être une solution partielle, mais il risque d'accroître les inégalités et de mettre à l'écart les collectivités locales", ajoute-t-il en appelant à "un financement public plus important".