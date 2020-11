"C'est truqué" : en Pennsylvanie, les pro-Trump ne veulent pas croire à une défaite

REPORTAGE

"C'est impossible que Biden gagne la Pennsylvanie." Tandis que des dizaines de soutiens de Joe Biden se sont déjà réunis devant la Maison-Blanche pour crier victoire, l'ambiance est loin d'être à la fête pour l'électorat de Donald Trump. Alors que le résultat final de cette élection présidentielle américaine n'est pas encore prononcée, les partisans du républicain sentent poindre la défaite, comme Mike. Rencontré par Europe 1 à Newstand Town, en Pennsylvanie, en pleine Amérique industrielle acquise traditionnellement aux républicains, ce chauffeur routier ne veut pas croire que Biden devance Trump.

"C'est truqué à 110% !"

"C'est truqué à 110% ! Si vous faites 60 kilomètres dans n'importe quelle direction à partir d'ici, comptez les panneaux Biden et les panneaux Trump. C'est un raz-de-marée pour Trump !" affirme-t-il. "Je travaille avec 67 personnes et une seule a voté pour Biden, tous les autres ont donné leur voix à Trump ! Plus de gens sont derrière Donald parce qu'ils savent ce que Joe va nous apporter."

La peur du chômage que pourrait entraîner le programme de Biden

Car ce que craignent les pro-Trump en Pennsylvanie, où règnent les usines d'acier et les forages gaziers, c'est le chômage que pourrait leur apporter le programme du démocrate, qui veut sortir des énergies fossiles et atteindre la neutralité carbone en 2050. Sans compter que Joe Biden compte rejoindre à nouveau l'accord de Paris sur le climat. Des points vécus ici comme une véritable menace.

Alors dans cette petite ville parfois remplie de drapeaux Trump, beaucoup restent suspendus aux recours électoraux annoncés par Donald Trump.