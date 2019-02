En Israël, Netanyahu pose avec Trump sur des affiches électorales

D'immenses affiches électorales montrant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, en campagne pour sa réélection lors des législatives d'avril, en train de serrer la main du président américain Donald Trump, ont été installées dans plusieurs villes israéliennes.

Surplombant l'autoroute au niveau de Tel-Aviv et de Jérusalem, les affiches montrent les deux hommes tout sourire sous une légende indiquant en hébreu "Netanyahu, une ligue à part". Elles ont fait rapidement le tour des réseaux sociaux.

Faire montre de l'influence israélienne sur Washington. Le Premier ministre israélien, qui se dit proche de Donald Trump, a déjà mentionné à plusieurs reprises le transfert de l'ambassade américaine de Tel-Aviv à Jérusalem en mai 2018 pour vanter ses capacités d'influence sur l'administration américaine. Donald Trump avait annoncé en décembre 2017 la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, une décision qui a ravi les Israéliens mais suscité la colère des Palestiniens et la réprobation de la communauté internationale.

Bain de sang. Les Palestiniens revendiquent Jérusalem-Est, partie palestinienne de la ville conquise en 1967 puis annexée par Israël, comme la capitale de l'État auquel ils aspirent. Israël proclame tout Jérusalem sa capitale "éternelle et indivisible". La communauté internationale juge l'annexion illégale et voit en Jérusalem-Est un territoire occupé. Le transfert de l'ambassade américaine a coïncidé avec un bain de sang dans la bande de Gaza, théâtre de violents affrontements entre Palestiniens et soldats israéliens le long de la barrière frontalière. Au moins 62 Palestiniens avaient été tués ce jour-là par des tirs israéliens.

Bien placé dans les sondages pour les législatives anticipées. Dans un des clips de campagne diffusé la semaine dernière par le Likoud, le parti de droite de Benjamin Netanyahu, on peut voir le président américain se féliciter de l'ouverture de l'ambassade de son pays à Jérusalem. "Ils disaient que c'était impossible... Netanyahu, une ligue à part", conclut la vidéo sur des images des deux hommes. Au pouvoir depuis près de dix ans, Benjamin Netanyahu est selon les sondages le mieux placé pour former une coalition gouvernementale après les législatives anticipées du 9 avril.

Netanyahu concerné par plusieurs affaires de corruption présumée. Mais le Premier ministre est aussi concerné par plusieurs affaires de corruption présumée. L'une des grandes inconnues de la campagne concerne l'impact que pourrait avoir sur l'électorat une possible annonce par le procureur général de son intention d'entendre Benjamin Netanyahu préalablement à son inculpation. Une telle annonce pourrait intervenir en février, selon la presse israélienne.