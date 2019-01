EN IMAGES - Éruption d'un volcan sur une petite île du sud-ouest du Japon

Les cendres sont montées à plus de 6 km et sont retombées dans un rayon de 1,5 km. Jeudi matin, le volcan situé sur la petite île Kuchinoerabu du sud-ouest du Japon est entré en éruption, selon l'agence de météorologie nationale et des images de télévision. "Il n'y a ni blessés ni dégâts rapportés pour le moment", a indiqué un fonctionnaire local, Shogo Sado.

Une éruption "plus importante" que les précédentes. "Nous prenons toutes les dispositions pour garantir la sécurité", a affirmé le porte-parole de l'exécutif, Yoshihide Suga, lors d'un point de presse ordinaire. Des éruptions sur cette île ont lieu depuis la fin de l'an passé, "mais nous avons émis une alerte car celle de ce matin, survenue à 9h19, heure locale (1h19 heure française), est plus importante", a expliqué Jun Fujimatsu, un porte-parole de l'agence de météo.

Pas d'évacuation à ce stade. Le volcan compte plusieurs cratères, mais le danger se situe autour de celui appelé Shindake. Actuellement, "71 foyers totalisant 109 personnes vivent sur l'île, dont certaines à seulement quelques kilomètres du cratère", a souligné Shogo Sado. "Il n'y a à ce stade pas de raison de les évacuer", a-t-il ajouté, mais l'île comptant des personnes âgées peu valides, il pourrait être nécessaire de prendre des dispositions préventives si la situation venait à empirer.

La fumée se fond dans les nuages. Le volcan est actuellement noté au stade 3 sur l'échelle de risques à cinq crans de l'agence, qui ne prévoit pas pour le moment de relever le niveau car les retombées n'excèdent pas deux kilomètres à la ronde. La NHK a diffusé des images d'un important nuage de fumée gris-blanc s'élevant du volcan et se fondant dans les nuages. "Une grosse déflagration a été entendue et cela a secoué comme un séisme", a témoigné un habitant de l'île.

