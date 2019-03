EN IMAGES : en Algérie, des milliers de personnes manifestent à nouveau contre un 5e mandat de Bouteflika

EN IMAGES

La contestation ne faiblit pas en Algérie. Alors que depuis une semaine, les manifestations se succèdent dans les rues du pays pour protester contre un cinquième mandat du président Abdelaziz Bouteflika, des milliers de citoyens battent à nouveau le pavé vendredi dans plusieurs points du centre d'Alger, mais également dans plusieurs villes à travers le pays.

Un rassemblement est notamment parti de la place de la Grande-Poste, et est remonté le long d'une des principales artères débouchant sur la place. "Pouvoir assassin", y scandaient notamment les manifestants. Non loin de là, les forces de l'ordre ont tenté d'empêcher les manifestants d'accéder à la place du 1er Mai, faisant notamment usage de gaz lacrymogènes. Mais ils ont très vite été débordés par le flux de participants.

Deux cortèges se sont rejoints. La rue Didouche Mourad est noire de monde. La place Audin aussi. Pour l’instant, c’est statique. On ne sait pas vraiment dans quel sens ça va aller. Du coté de la Grande Poste, la police bloque l’accès à la rue Hassiba#Alger#Algériepic.twitter.com/3srCmqlG5v — Zahra Rahmouni (@ZahraaRhm) 1 mars 2019

Un autre cortège, là aussi composé de plusieurs milliers de personnes, est parti de la Place des martyrs, et a réussi à converger vers la place de la Grande Poste, en forçant des cordons de policiers anti-émeutes. Au sein des cortèges, des slogans hostiles au président ou encore des pancartes arborant un chiffre 5 barré. Les manifestants se dirigent actuellement vers la présidence de la République, et aucun incident n'est à signaler.

Plusieurs arrestations. En Algérie, les manifestations sont interdites depuis 2001, et alors que le camp présidentiel a exclu tout recul devant la rue, des premières arrestations ont déjà eu lieu au sein des cortèges, selon plusieurs journalistes présents sur place. Un journaliste et une photographe de la presse écrite algérienne ont notamment été brièvement arrêtés et la police les a éloignés de la manifestation avant de les relâcher, selon la journaliste de l'AFP sur place. Jeudi, une dizaine de journalistes algériens ont été interpellés et détenus plusieurs heures à Alger après un sit-in contre la censure.

Sur le chemin du cortège, le médiatique opposant Rachid Nekkaz est apparu à un balcon, mais a été hué par une partie des manifestants, selon le correspondant du Monde. A noter également la présence dans la foule de Djamila Bouhired, icône de la lutte pour l'indépendance du pays et ancienne militante du FLN.

Djamila Bouhired portée par la foule pic.twitter.com/qX9T5yIJaz — Khaled Drareni (@khaleddrareni) 1 mars 2019

10.000 personnes à Tizi Ouzou. Des rassemblements sont également en cours dans d'autres villes du pays, comme à Setif, Oran ou Tizi Ouzou où 10.000 personnes arpentent les rues, selon le site Tout sur l'Algérie (TSA).

Pour les manifestants, le temps presse, la date limite du dépôt des dossiers de candidature devant le Conseil constitutionnel étant dimanche à minuit heure locale. Pour l'heure, le président Bouteflika, très affaibli depuis un AVC en 2013, est toujours hospitalisé en Suisse dans un hôpital de Genève.