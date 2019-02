Algérie : le président Bouteflika soigné dans un hôpital de Genève

Le président algérien Abdelaziz Bouteflika se trouve bien en Suisse et est soigné aux Hôpitaux universitaires de Genève, affirme mercredi La Tribune de Genève, sur fond de manifestations depuis plusieurs jours en Algérie pour s'opposer à sa candidature à la prochaine élection présidentielle.

Ce quotidien se fonde sur "plusieurs sources concordantes et bien placées" pour dire que le chef de l'État séjourne depuis dimanche à Genève. Contactée par les médias suisses et l'AFP, la direction des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) n'a pas voulu confirmer cette information. Selon le site internet des HUG, le bâtiment, situé au cœur de la ville, dispose notamment d'une "Division privée" qui offre aux VIP toutes les conditions de sécurité et de discrétion souhaitées.

Bouteflika diminué par un AVC en 2013. Le président Bouteflika a une longue histoire avec les hôpitaux et cliniques helvétiques, qu'il a commencé à fréquenter en 1983. Il a également passé six ans en exil politique en Suisse entre 1981 et 1987.

Victime en 2013 d'un AVC qui l'a considérablement diminué, il a néanmoins annoncé le 10 février sa décision de briguer un cinquième mandat, ce qui a déclenché un mouvement de contestation d'une ampleur nationale.