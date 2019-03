EN IMAGES - Brexit : manifestation géante à Londres pour un nouveau référendum

EN IMAGES

"UE, je t'aime" : des centaines de milliers de personnes ont défilé samedi à Londres pour réclamer un nouveau référendum sur le Brexit, en pleine incertitude sur la possibilité que la Première ministre Theresa May présente à nouveau son accord de divorce aux députés. "Nous demandons un vote populaire", "Quitter (l'UE) ne marchera pas", "Révoquons l'article 50 (du Traité de Lisbonne, qui régit la sortie d'un pays de l'UE)", pouvait-on lire sur les pancartes des manifestants.

Cette marche intervient deux jours après la décision des dirigeants européens d'accorder au Royaume-Uni un report du Brexit au-delà de la date initialement prévue du 29 mars, fixant désormais au 12 avril au plus tôt l'échéance fatidique, près de trois ans après le référendum qui a décidé d'une sortie de l'UE.

#PeoplesVoteMarch organisers say more than a million people joined protests in central London

[tap to expand]https://t.co/KI8HvOednR#Brexitpic.twitter.com/SeD8az1Ev8 — BBC Politics (@BBCPolitics) 23 mars 2019

Des caricatures de Theresa May

En début d'après-midi, la foule, massive, dense et enthousiaste défilait dans le centre de la capitale britannique, non loin des bureaux de Theresa May au 10, Downing Street, chantant des airs anti-Brexit et brandissant des drapeaux européens, parfois en forme de cœur. Theresa May en a d'ailleurs pris pour son grade, avec de nombreuses caricatures la dépeignant en dirigeante complètement dépassée par les événements.

Des caricatures de Theresa May ont fleuri dans les rues de Londres. (@Isabel INFANTES / AFP)

Farouche opposante au Brexit, la Première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, qui participait à la manifestation, a appelé ceux qui rejettent une sortie de l'UE à profiter "au maximum de l'opportunité" offerte par le délai accordé par Bruxelles. "Nous devons éviter à la fois la catastrophe d'un 'no deal' et les dégâts qu'engendrerait le mauvais accord de la Première ministre" Theresa May, a-t-elle déclaré.

Farouche opposante au Brexit, la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon, a participé à la manifestation. (@Isabel INFANTES / AFP)

Les organisateurs revendiquent un million de participants

L'organisation "People's vote", qui milite pour un nouveau référendum, a estimé à environ un million le nombre de participants, Scotland Yard ne fournissant aucun chiffre de son côté. Une manifestation similaire en octobre avait réuni près de 700.000 manifestants dans la capitale britannique.

De nombreuses pancartes, et des manifestants costumés ont été aperçus lors de cette marche.(@NIKLAS HALLE'N / AFP)

L'option d'un second référendum avait été rejetée le 14 mars par la Chambre des communes, et rencontre également l'opposition de Theresa May, mais ses partisans espèrent que le chaos ambiant au Royaume-Uni finira par rendre cette option inévitable. Samedi également, la pétition en ligne demandant au gouvernement de renoncer au Brexit dépassait les 4,3 millions de signataires, un chiffre record pour une telle initiative sur le site du Parlement.