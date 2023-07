«Le bureau est plus frais» : à Milan, les habitants tentent de se soustraire à la canicule

L'Italie étouffe. La botte de l'Europe connaît un épisode de fortes chaleurs impressionnant, à l'image de ce qu'il se passe dans le reste de l'hémisphère nord ces derniers jours. Des pics à 45, voire même 48 degrés, sont attendus dans le pays cette semaine. Alors à Milan, dans le nord du pays, les habitants tentent tant bien que mal de supporter la chaleur.

À la recherche de la climatisation

Devant les fontaines publiques, ils sont nombreux à remplir quelques bouteilles d'eau. "Je viens chercher de l'eau ici tous les deux jours. Ces six litres d'eau durent environ deux ou trois jours. Nous sommes un couple et nous buvons au minimum un litre d'eau chacun sur une journée. Alors je reviendrai ici après-demain avec mes bouteilles", explique Mattéo.

Mais face aux températures records, s'hydrater ne suffit plus à se rafraîchir. Les Italiens partent à la chasse à l'ombre et aux intérieurs climatisés, comme Rita. "Je préfère aller au bureau plutôt que de rester à la maison même si je peux travailler de chez moi. Le bureau est plus frais, la climatisation est plus forte que chez moi", explique-t-elle.

Des records européens bientôt battus ?

Même stratégie pour Claudio, qui "profite également du vent sur son scooter". "Je fréquence des lieux où il n'y a pas beaucoup de monde. Je devrais réussir à survivre avant d'aller à la mer ce week-end" ironise-t-il.

Mais même au bord de la mer, la météo est suffocante. Les températures devraient s'élever cette semaine à 44 degrés en Sicile et à 48 en Sardaigne, et pourraient même battre le record européen de 48,8 degrés.