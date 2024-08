EN DIRECT - Guerre au Proche-Orient : le Hezbollah libanais annonce que son attaque d'ampleur contre Israël est «terminée» pour dimanche

Le Hezbollah libanais a annoncé dimanche matin avoir lancé une attaque à large échelle de drones et de roquettes contre Israël, en riposte à la mort d'un haut chef militaire tué dans une frappe israélienne sur Beyrouth le 30 juillet. Cette annonce est intervenue alors que l'armée israélienne disait mener des frappes préventives au Liban après avoir détecté des préparatifs du Hezbollah, allié du Hamas palestinien, pour déclencher "des attaques de grande envergure" contre Israël, où l'état d'urgence a été instauré.

Les informations à retenir : Le Hezbollah libanais annonce que son attaque d'ampleur contre Israël est "terminée" pour dimanche

L'état d'urgence étendu à l'ensemble d'Israël pendant près de 48 heures

L'armée israélienne a annoncé dimanche qu'"une centaine" de ses avions avaient "visé et détruit des milliers de rampes de lancement de roquettes du Hezbollah"

Les États-Unis ont annoncé qu'ils étaient "prêts à soutenir" la défense d'Israël

"Terminée et accomplie"

Le Hezbollah libanais a annoncé que son attaque d'envergure contre des objectifs militaires israéliens, à l'aide de drones et de roquettes, était "terminée" pour la journée de dimanche et avait atteint ses objectifs.

"Notre opération militaire d'aujourd'hui est terminée et accomplie", a déclaré le groupe soutenu par l'Iran dans un communiqué. Les affirmations d'Israël "concernant l'action préventive qu'il a menée [...] et l'échec de l'attaque de la résistance sont des affirmations vides de sens", a-t-il ajouté.

"Plus de 320" roquettes tirées

Dans un communiqué, la formation pro-iranienne a indiqué avoir "lancé une attaque aérienne à l'aide d'un grand nombre de drones" sur le territoire israélien. Elle a dit aussi avoir tiré "plus de 320" roquettes Katioucha sur 11 bases militaires en Israël et sur le plateau du Golan occupé. Le Hezbollah a indiqué que cette "première phase" s'était "achevée avec succès", précisant qu'elle avait pour objectif de viser les "casernes et positions israéliennes afin de faciliter le passage des drones d'attaques" vers le territoire israélien "en profondeur".

Dans l'immédiat, les autorités israéliennes n'ont pas fait état de positions militaires touchées. La puissante formation a en outre averti qu'Israël serait "sévèrement puni" s'il portait atteinte aux civils au Liban. L'agence nationale d'information (ANI, officielle) a fait état de raids israéliens sur un grand nombre de localités dans le sud du Liban, certaines relativement éloignées de la frontière des deux pays, sans faire état de victime. L'aéroport de Beyrouth fonctionnait normalement dimanche matin.

L'armée israélienne a annoncé dimanche qu'"une centaine" de ses avions avaient "visé et détruit des milliers de rampes de lancement de roquettes du Hezbollah" au cours de raids pour déjouer une attaque à large échelle du mouvement libanais.

L'état d'urgence décrété en Israël

Le ministre de la Défense d'Israël a annoncé dimanche avoir étendu l'état d'urgence à l'ensemble du pays, peu après l'annonce par l'armée de frappes au Liban, où le Hezbollah dit avoir lancé une attaque à large échelle contre Israël pour venger la mort d'un de ses chefs militaires. "Je suis convaincu qu'il existe une forte probabilité qu'une attaque soit menée contre la population civile également dans les autres zones du pays sur lesquelles la déclaration de 'situation spéciale' sur le front intérieur ne s'applique pas", écrit Yoav Gallant dans un décret.

"Je déclare par la présente la 'situation spéciale' [...] dans les autres zones du pays", ajoute le texte, précisant que cela "est valable pendant 48 heures à compter de 0hH00", soit 03h00 GMT dimanche. "Décréter l'état d'urgence permet à l'armée de donner des instructions aux civils en Israël, notamment d'interdire des rassemblements ou de fermer des sites", précise son cabinet.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a promis dimanche de "tout faire" pour assurer la sécurité et le retour chez eux des habitants du nord d'Israël, déplacés depuis plus de dix mois, après que l'armée a affirmé avoir frappé avec force les capacités militaires du Hezbollah au Liban voisin.

Le Pentagone a assuré que les États-Unis étaient "prêts à soutenir" la défense d'Israël au moment où l'armée israélienne mène dimanche des frappes au Liban pour contrer "une attaque à large échelle" lancée par le mouvement chiite libanais Hezbollah. "Nous continuons à suivre de près la situation et nous avons été très clairs sur le fait que les Etats-Unis sont prêts à soutenir la défense d'Israël", a déclaré un porte-parole du Pentagone dans un communiqué.

>> LIRE AUSSI - Lufthansa suspend ses liaisons avec Beyrouth jusqu'à fin septembre

L'Iran a aussi promis de riposter contre Israël

Les frappes surviennent en pleines négociations au Caire visant à tenter d'obtenir une trêve dans la guerre dans la bande de Gaza. Celle-ci a été déclenchée par une attaque sans précédent en territoire israélien le 7 octobre du mouvement islamiste palestinien Hamas. Les échanges de tirs entre Israël et le Hezbollah sont quasiment quotidiens depuis le début de la guerre à Gaza.

Depuis qu'un de ses hauts chefs militaires, Fouad Chokr, a été tué dans une frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth le 30 juillet, la formation chiite a dit préparer sa riposte. L'Iran a également juré de répondre à l'assassinat quelques heures plus tard de l'ex-chef du Hamas à Téhéran, qu'il impute à Israël, attisant les craintes d'un embrasement régional.