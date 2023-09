EN DIRECT - Charles III en France : le roi et la reine Camilla sont arrivés

Le roi Charles III a entamé mercredi une visite d'État de trois jours en France, empreinte de solennité et de faste, pour célébrer la relance de l'amitié franco-britannique après les turbulences du Brexit, quelques mois après le report de cette venue. L'avion royal, aux couleurs de l'Union Jack, a atterri vers 14 heures à l'aéroport d'Orly où Charles III, 74 ans, et son épouse Camilla, 76 ans, ont été accueillis par la Première ministre Elisabeth Borne.

Les Français attendent le couple royal

À la mi-journée, beaucoup de personnes se trouvent derrière les barrières disposées autour de l'Arc de Triomphe et des Champs-Élysées. Certains sont arrivés en avance comme Morgane, un drapeau britannique sur les épaules. "Je suis ici depuis 10 heures pour voir l'arrivée de Charles et Camilla, parce que je suis d'origine anglaise par ma mère, donc ça me tenait à cœur de venir ici", explique-t-elle au micro d'Europe 1.

Des Britanniques attendent également la venue de Charles III, comme Richard, en tenue militaire traditionnelle. "C'est très important, nous aurions dû venir le voir plus tôt cette année, mais cela avait été annulé. Nous sommes très contents qu'il vienne maintenant, nous avons vraiment hâte de le voir", partage-t-il. La cérémonie doit commencer en milieu d'après-midi.

Une visite sous haute sécurité

La venue du couple royal britannique mobilise jusqu’à 8.000 policiers et gendarmes. Les policiers du service de la protection, le SDLP, assurent la sécurité rapprochée du roi, de la reine et de la délégation officielle. Et selon les informations d'Europe 1, 15 motos de la Garde républicaine escorteront le roi depuis l’aéroport d’Orly jusqu’à l’Arc de Triomphe.

La descente de l'avenue des Champs-Élysées sera encadrée par 146 chevaux et 28 motos. Pour la reine, quatre motocyclistes parisiens sont mis à disposition tout au long du séjour.