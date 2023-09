EUROPE 1 ET VOUS - Visite de Charles III à Paris : les Français aiment-ils toujours la famille royale ?

Mercredi, le roi Charles III fait son arrivée à Paris avec sa compagne Camilla, qui l'accompagnera tout au long d'un programme bien chargé. Descente des Champs-Élysées, visite de Notre-Dame de Paris et un crochet par Bordeaux... Il est certain que le tapis rouge sera déroulé pour les monarques britanniques, au plus grand bonheur de nombreux Français, toujours attaché à la famille royale d'outre-Manche.

Justement, Véronique en est fan depuis plus de 30 ans. Cette soixantenaire a commencé à suivre la reine Elizabeth II, à qui elle voue toujours aujourd'hui une puissante admiration. "J'aimais beaucoup la reine, je trouvais qu'elle avait eu un parcours exceptionnel, toujours dans l'ombre, mais tout en étant à la lumière, et qui était une figure très importante." Et si la reine reste indétrônable dans le cœur de nombreux admirateurs, d'autres veulent laisser sa chance à son successeur et fils Charles III.

"Il est plus sympathique finalement"

C'est le cas de Mireille, qui salue le progressisme du nouveau roi, plus humain que sa mère selon elle. "Il s'occupe de l'environnement, c'est un bon vivant, il est plus sympathique finalement." L'engouement autour du roi est donc bien réel, comme le constate Xavier, qui tient une boutique de vaisselle à l'effigie de la famille royale dans la capitale française. "Ça marche bien", se réjouit-il avant de décrire son inventaire, "des mugs, de petits plateaux... Je suis surpris que le roi ait une cote comme ça finalement. Mais il y a quand même une clientèle qui est très attachée à ce style."

Cet amoureux de la culture britannique l'assure, il fermera son magasin mercredi pour suivre la venue du roi Charles III, comme il l'avait fait pour la dernière visite de la reine Elizabeth II en France, en 2014.