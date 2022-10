En Chine, Xi Jinping réélu pour un troisième mandat, du jamais vu depuis Mao

En Chine, le 20e congrès du Parti communiste chinois s'est achevé avec la reconduction attendue du président Xi Jinping pour un troisième mandat à la tête du pays, officiellement annoncée dimanche. À la tête du pays, le président chinois s’entoure d’une garde rapprochée de fidèles. Plus exactement, ils sont sept.

À l'image de Mao, un programme très axé à gauche

Sept hommes entre 60 et 69 ans, veste noire et cravate rouge, les fidèles parmi les fidèles de Xi Jinping. Ils composent le comité permanent du bureau politique, le véritable gouvernement de la Chine, qui a été présenté dimanche à Pékin à l’issue du congrès du Parti communiste. Au centre, Xi Jinping réélu par acclamation pour un troisième mandat à la tête du pays, du jamais vu depuis les années Mao.

Le président chinois a pris la parole à l’issue du congrès. "La Chine s'engage dans un long voyage, un voyage rempli de gloires et de rêves", a-t-il lancé. "La feuille de route a été tracée et le clairon a été sonné. Nous devons aller de l'avant avec esprit d'entreprise et force d'âme, et nous efforcer de créer un avenir encore meilleur pour notre pays."

Virage maoïste pour le président chinois, qui a présenté un programme très à gauche, marqué notamment par ce qu’il appelle le grand rajeunissement de la nation chinoise, qui passe par une bataille idéologique contre l’Occident. À sa droite sur la photo de famille, Li Qiang, chef du parti communiste de Shanghai. Il a notamment orchestré la gestion chaotique du long confinement de la ville au printemps dernier pour cause de Covid. Il devrait être nommé Premier ministre en mars prochain.